Los pronósticos del clima cuentan con buen tiempo, con tormentas dispersas al principio del día y al final de la noche podría haber alguna precipitación. Aunque en la Costa del Golfo si podría haber más lluvia.

El sábado comienza con tormentas dispersas, alrededor del 40% de cobertura, hasta la hora del almuerzo, seguido de sol y clima seco por la tarde. Reporta NBC.

La mayor parte de la actividad ocurrirá esta mañana y por la tarde las tormentas favorecerán las áreas del interior y el suroeste de Florida. Temperaturas típicas alrededor de 90 grados.

El domingo será idéntico a las tormentas matutinas muy dispersas, con una cobertura de alrededor del 30%, seguido de un clima seco por la tarde.

Si piensa ir a la playa el potencial de corriente de resaca es elevado, poco oleaje.

RAIN TREND- The average is between 30 – 60% and we will be on the lower end this weekend. Look for passing showers early and afternoon inland storms. Typical rain chances through next week. @wsvn @7weather #flwx pic.twitter.com/bXBTv32JbP

— Vivian Gonzalez (@VivianGonzalez7) July 17, 2021