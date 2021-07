Shake-A-Leg Miami, una organización sin fines de lucro en Coconut Grove que utiliza el medio marino para mejorar la salud, la educación y el bienestar de niños y adultos con desafíos físicos, de desarrollo y socioeconómicos llega a su 31 aniversario.

Este año, la pandemia de COVID-19 llevó a la creación de un campamento en el lugar y un campamento virtual. Después de que la ciudad de Miami experimentó dos semanas de picos en los casos, el campamento se volvió totalmente virtual.

“Los programas de campamentos de verano en Shake-A-Leg Miami son impresionantes y encajan bien con nuestra pista de subvenciones para programas educativos”, dijo Thomas Abraham, presidente de la Fundación Anthony R. Abraham. “Bajo las circunstancias especiales creadas por COVID-19, admiro particularmente la forma en que Shake-A-Leg transformó el Campamento de Verano de la Academia Marina en un campamento virtual remoto para garantizar la seguridad y la salud de todos”.

Celebrating 31 years of the Americans with Disabilities Act and committing to continue protections for all of us, especially those with special abilities. Thank you to @shakealegmiami for creating a community in which everyone can thrive. pic.twitter.com/TTphnyzRkY

— Commissioner Jeffrey Watson (@JWatsonMiami) July 26, 2021