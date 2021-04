Yo soy Betty la fea ha sido uno de los fenómenos latinoaméricanos en cuanto a producción de telenovelas en los últimos años. Desde su estreno ya han pasado más de 20 años y todavía se sigue hablando de este material colombiano que fue emitida en más de 180 países, se dobló a 25 idiomas y tuvo al menos cerca de 30 adaptaciones alrededor del mundo.

Es así como muchos personajes reconocidos participaron con breves apariciones a lo largo de la trama. Entre ellos estuvieron Ricardo Montaner, quien le dedicó a Betty el tema “Bésame”; Franco de Vita que le dijo a la protagonista “bonita” o cuando Armando Manzanero y Olga Tañón cantaron el día de su boda. Además, de estos intérpretes se tuvo pensada la presencia de Shakira, pero no pudo concretarse.

El problema para contar con la intérprete de “Ojos así” en yo soy Betty la fea no surgió por ella, sino por un tema logístico dentro del mismo equipo que grababa la novela. Y es que para hacer posible las escenas, se necesitaba que la producción viajara a Estados Unidos; lugar donde se encontraba Shakira por razones de su gira Anfibio, por lo que varios requerían contar con la visa, pero algunos no la tenían y no pudieron tramitarla. Reseñó El Comercio.

Aunque ellos alegaron en la Embajada de Estados Unidos que sólo la usarían para rodar las escenas en Miami y se comprometieron en regresar ni bien terminaran, esta les fue denegada a tres de los involucrados en la novela. Razón por el que todos tuvieron que quedarse con las ganas de grabar al lado de Shakira.

¿En que escena iba a participar Shakira?

La cantante colombiana iba a intervenir en “Yo soy Betty, la fea”, el momento en el que a Beatriz Pinzón le hacen el cambio de look. Se tenía previsto que ella la iba a ayudar en ese fin, pero no se dio. Por fortuna, esto no afectó la trama y se hizo algunos reajustes de locaciones, publicó Infobae.

El cambio de imagen se dio de todas maneras y quien ayuda a la protagonista fue Catalina Ángel, interpretada por Celmira Luzardo. Pese a que la transformación debía darse en Miami, se optó por hacerla en Cartagena.