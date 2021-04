El lanzador estelar de los Indios de Cleveland Shane Bieber tuvo un buen inicio de la temporada realizó una excepcional salida contra los Tigres de Detroit con un total de doce ponches en una labor de seis entradas completas.

El actual Cy Young de la Liga Américana permitió cinco imparables, tres carreras y dio tres bases por bolas para finalizar con un 4.50 de efectividad. A pesar de estos importantes números cargó con la derrota del Opening Day. El marcador final fue de 3-2 favorable para los de Detroit en el Comerica Park donde 8 mil espectadores fueron testigos del duelo. El pitcher ganador fue Matthew Boyd.

A dozen strikeouts for Cy Biebs. Battled a damn blizzard and zero run support. pic.twitter.com/BV7PO3xSnw

A pesar de la derrota, Shane Bieber se unió a una selecta lista donde se encuentran seis lanzadores más que han tenido múltiples salidas en un Opening Day con 10 o más ponches: Pedro Martínez (3), Max Scherzer, Nolan Ryan, Randy Johnson, Félix Hernández, Bob Gibson y el nuevo integrante, Shane Bieber. Reseñó ConLasBasesLlenas.

Shane Bieber now has 11 strikeouts on the day.

Only 7 pitchers since 1900 have multiple Opening Day outings with more than 10 Ks:

Pedro Martínez (3)

Max Scherzer

Nolan Ryan

Randy Johnson

Félix Hernández

Bob Gibson

Shane Bieber

(all credit to @SlangsOnSports)

— Mandy Bell (@MandyBell02) April 1, 2021