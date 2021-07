Sheamus, una de las estrellas de la WWE ha ofrecido asientos junto al ring y “muchas cervezas” a cualquier persona que le devuelva su icónica cruz celta con el collar que fue robado de un estadio en el campus de la Universidad del Sur de Florida.

Crime Stoppers of Tampa Bay también ofrece una recompensa de $ 5,000 por información sobre el robo en mayo del collar, tres cinturones de título firmados por varias estrellas de la WWE y una almohadilla de esquina. La policía dice que el robo ocurrió en las primeras horas de la mañana del 22 de mayo en el Yuengling Center. Reseñó Local 10.

La videovigilancia muestra a un hombre saliendo del edificio. El set para “Monday Night Raw” de WWE, “Friday Night SmackDown” y los eventos de pago por evento se trasladaron en marzo al Yuengling Center.

..a lovely fella stole my cross (on camera below). I’d appreciate it if you internet sleuths could track it down & return it via details below.. ringside seats reward when we return to your town & many beers 😎 https://t.co/FtwS4fJqBW pic.twitter.com/Q47dSZMZFA

