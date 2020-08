El actor británico Christian Bale es reconocido porque en diversas ocasiones ha transformado su cuerpo para lograr las exigencias de cada papel.

Por Redacción MiamiDiario

Pocos actores pueden personificar mejor la “transformación” de Hollywood que Christian Bale, quien, en su carrera, ha engordado para American Hustle, y ha reducido su grasa corporal para American Psycho, ha vuelto a ganar peso para la trilogía del Caballero Oscuro, y luego ha perdido peso -en unos 30 kg después de “Vice” en 2016- para Le Mans 66.

Sin embargo, El retrato de Christian Bale del demacrado insomne Trevor Reznik en el thriller The Machinist de 2005. Para interpretar a Reznik, un obrero de fábrica plagado de problemas psicológicos, debió perder 25 kg en cuatro meses usando una dieta extremadamente baja en calorías para deshacerse del peso de su anterior papel en “American Psycho” del año 2000.

A lo largo de los cuatro meses de preproducción, Bale se sometió con una dieta de café negro, una manzana y una lata de atún al día.

“Esto es menos de 200 calorías por día, así que no es nada saludable (…) Una dieta extrema como esta causará estragos en tu metabolismo y provocará mucho estrés en el cuerpo”, señaló el experto en salud de Harley Street, Daniel O’Shaughnessy.

No está equivocado. En una entrevista con E! en 2019, Bale admitió que no buscaba explorar la opción de emprender más transformaciones drásticas de Hollywood. “Me he vuelto un poco más aburrido ahora, porque soy mayor y siento que si sigo haciendo lo que he hecho en el pasado voy a morir. Así que prefiero no morir.”

Asimismo en una entrevista para la revista Sunday Times Culture, Bale habló de sus transformaciones: “No puedo seguir haciéndolo. Realmente no puedo. Mi mortalidad me está mirando a la cara”, indicó.

Con información de Nexofin