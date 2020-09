La tormenta tropical Nana atraviesa el Mar Caribe y podría convertirse en huracán antes de llegar a la costa de América Central con la amenaza de vientos dañinos y lluvias torrenciales.

Se espera que Nana bordee la costa de Belice el jueves temprano, posiblemente como un huracán. Luego se espera que avance tierra adentro sobre Guatemala y el sur de México.

El pronóstico indica que Nana se debilitaría al tocar tierra y cuando se acerque a Guatemala podría aumentar la nubosidad y la lluvia hasta el domingo, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Nana fue ascendida a tormenta tropical el martes por la mañana, según las observaciones de una misión de caza de huracanes de la Reserva de la Fuerza Aérea de los EE. UU., encontrando un centro de circulación de bajo nivel estrecho, más fuerte de lo esperado.

Tropical Storm #Nana Advisory 7A: Center of Nana Passing Just North of the Bay Islands Of Honduras. https://t.co/VqHn0u1vgc

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 2, 2020