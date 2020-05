Sin acceso a cuidado infantil, las madres luchan por reincorporarse a la fuerza laboral

Ahora que poco a poco el estado de Florida reactiva su actividad comercial, se suma otro problema para las madres que deben salir a laborar sin tener acceso a instituciones de cuidado para sus pequeños hijos.

Por Redacción MiamiDiario

Stephanie Trujillo, madre soltera, trabajaba como gerente de un restaurante en el condado de Miami-Dade cuando la pandemia de coronavirus obligó a las autoridades a cerrar la mayoría de los negocios.

Trujillo,se vio obligada a solicitar los beneficios del seguro de desempleo el mes pasado. Hasta el lunes por la tarde, no había recibido una respuesta sobre ninguna de las ayudas gubernamentales que ella y su hijo Ace necesitaban.

Las mujeres de todo el país sufren más que los hombres durante la crisis económica relacionada con la pandemia, según muestran los datos de desempleo de abril. Mientras el gobernador Ron DeSantis está reabriendo gradualmente negocios y no escuelas y guarderías en Florida, las madres como Trujillo luchan por sobrevivir.

«Recibí una llamada telefónica sobre una oportunidad de trabajo, pero no puedo tomarla porque no tengo a nadie que lo vea», dijo Trujillo, y agregó que contratar a una niñera a tiempo completo estaba fuera del alcance incluso cuando estaba trabajando a pleno rendimiento.

Se estima que alrededor del 60% de los 20.5 millones de empleos en EE. UU. que fueron eliminados en abril pertenecían a mujeres. Esto dio como resultado una tasa de desempleo récord del 14,7%.

Diane Swonk, economista jefe de Grant Thornton, dijo que las mujeres de todo el país enfrentan una gran barrera para el reingreso al lugar de trabajo. «Ese es uno de los problemas más importantes (…) Si no podemos reabrir las escuelas y no tienes programas de verano, tienes muchos trabajadores que no tienen otra opción. No pueden unirse a la fuerza laboral «.

El representante Vance Aloupis, quien es el director ejecutivo de The Children’s Movement of Florida, una organización sin fines de lucro con sede en Miami, está de acuerdo con Swonk. Dijo que alrededor del 70% de los centros de cuidado infantil están cerrados, y una encuesta reciente mostró que muchos de los centros no sobrevivirán.

«Nuestra industria de cuidado infantil ya estaba en crisis antes de la pandemia, y ahora enfrentamos un desastre potencial si no se prioriza el cuidado infantil», dijo Aloupis.

Por su parte Chelsea Wilkerson, directora ejecutiva del Consejo de Girl Scouts de la Florida Tropical, dijo que el impacto económico ha sido desproporcionadamente más doloroso para las mujeres, especialmente para las mujeres de bajos niveles socioeconómicos.

Con información de Local10