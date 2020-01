«Sin motivo, ni sospechosos»: La policía y la familia piden ayuda sobre caso de asesinato la joven en la I-95

La policía y la familia de la mujer de 22 años que fue asesinada mientras conducía por la Interestatal 95 en Miami están pidiendo la ayuda del público para encontrar al sospechoso de su asesinato.

La policía de Miami-Dade y los familiares de Melissa González dieron una conferencia de prensa el viernes para pedir la ayuda de la comunidad sobre el caso.

«No tenemos ningún motivo. No tenemos sospechosos, y esta es literalmente una misión de recolección de datos», dijo el Det. Juan Segovia de la Policía de Miami-Dade. «Nada de lo que estaba haciendo habría justificado que alguien le disparara».

La madre de González, Sheila Núñez, se defendió con lágrimas mientras suplicaba que alguien del público se presentara con pistas.

«Ayúdenme, tiene que haber una madre, un padre, un hijo, un novio, alguien que pueda decirme cómo mataron a mi hija», dijo en español.

González y su novio, Veliz Cortina, de 26 años, estaban conduciendo hacia el sur por la autopista cerca de la calle 79 noroeste cuando le dispararon el 3 de enero, dijeron los investigadores.

#HappeningNow: Detectives from our Homicide Bureau join the family of Melissa Gonzalez, in a plea to the community for assistance in gathering information about the killing of their 22 year-old daughter. Anyone with information is urged to contact @CrimeStopper305 at 305-471-8477 pic.twitter.com/9agqW2fBlP

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) January 10, 2020