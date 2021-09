Este martes se llevará a cabo un evento de vacunación contra el COVID-19, organizado por United Teachers of Dade, en la escuela Lillie C. Evans K-8 de Miami-Dade.

Un portavoz del sindicato dijo que el evento se lleva a cabo en respuesta al creciente número de muertes por COVID en las escuelas públicas del condado de Miami-Dade.

La jornada es para empleados de MDCPS y residentes de la comunidad en las áreas circundantes, incluidas Liberty City, Brownsville y Allapattah.

UPDATE: Please note vaccine site location for Tuesday, September 7 has been moved to Lillie C. Evans K-8. https://t.co/Dh7d1CcqQm pic.twitter.com/RTYDTkqOh7

— United Teachers of Dade (@UTD_AFT1974) September 5, 2021