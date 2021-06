El aumento de la cintura, los bajos niveles de colesterol HDL (bueno), los altos niveles de triglicéridos en la sangre, el aumento de la presión arterial y un alto nivel de azúcar en la sangre son preocupaciones comunes.

Pero estos problemas de salud pueden tener consecuencias graves.

Todos ellos forman parte de un conjunto de afecciones que, en conjunto, se denominan síndrome metabólico, reportó CleaneatingMag

El síndrome metabólico es un problema creciente: un artículo de Current Hypertension Reports lo califica de “epidemia mundial”.

