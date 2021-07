Aunque parezca una oferta engañosa no lo es, y es que un sitio web en Kendall, Florida lanzó una rifa de un concurso para obtener una casa valorada en $2.6 millones.

Omaze, el portal web de recaudación de fondos decidió rifar la vivienda, pero para algunos la modalidad para obtener el número ganador es un poco engañoso.

Cuanto más gasta un participante en el boleto, mayor es la posibilidad de que gane dos premios (la casa o el premio secundario de $ 1.8 millones en efectivo.

El portal web Omaze, indicó que el dinero que se recaude por la rifa de la casa irá a las instituciones benéficas Charities Aid Foundation y Make-a-Wish Foundation of America.

El portal web expresó que en caso de que el ganador “por cualquier motivo — incluidas … restricciones legales, un evento de fuerza mayor (o) falla de construcción de la casa” no quiere tomar la casa, recibirá 12 pagos mensuales de $ 150,000.

Sin embargo, la compañía se quedará con el 15% “de todos los ingresos del concurso”, así como “un pequeño porcentaje de las donaciones totales (menos del 1%) para cubrir sus propios costos operativos “.

ICYMI: This $2.6M home in Kendall is up for grabs — for FREE — from @Omaze. (You can buy more entries for a better shot at winning.) And if you don't want the house, you can instead opt for a $1.8M cash prize.

Invite me over if you win?https://t.co/ILxRSkWjv8

— Jesse Scheckner 🗞️ (@JesseScheckner) July 28, 2021