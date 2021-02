La empresa de tecnología electoral Smartmatic emprendió una multimillonaria demanda en contra de Rudy Giuliani y Sidney Powell, ex abogados de Donald Trump, quienes habían denunciado que dicha compañía había revertido los resultados electorales en donde el ex mandatario perdió ante Joe Biden.

La querella de Smartmatic es de 285 páginas y fue presentada este jueves, en la corte de Nueva York.

El monto de la demanda en contra de los asesores de Trump norteamericano es de $2.700 millones.

El 25 de enero, una empresa rival Smartmatic, denominada Dominion Voting Systems, que también se vio atrapada en el esfuerzo infundado de Trump para revertir las elecciones, demandó a Guiliani y Powell por $1.300 millones.

Election-Tech Firm Smartmatic Sues Fox News and Three Personalities for More Than $2.7 Billion https://t.co/tPcG0GYKJj

— Variety (@Variety) February 4, 2021