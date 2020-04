Sobrelleve la pandemia y prepárese para lo que viene, leyendo

«La idea adecuada en el momento justo, puede cambiar su vida por completo … escoja un libro, revista, curso … haga algo por cambia su punto de vista» – Sergio Fernández.

Leer está en la lista de cosas que hacer de la mayoría de quienes están en cuarentena por la crisis del Coronavirus (Covid-19). Aproveche entonces, no solo para pasar el tiempo, sino para entender y sobrellevar la crisis, y para prepararse para prosperar durante o después de la misma.

Los siguientes libros fueron seleccionados por su relevancia en estos momentos, tratando varios de los temas que nos ocupan: teletrabajo, motivación, emprendimiento y resiliencia, entre otros.

Manténgase seguro, saludable e informado.

El cisne negro por Nassim Nicholas Taleb

Subtítulo: El impacto de lo extremadamente improbable

Título en inglés: The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable

Publicado en: 2007

Por qué leerlo: la pandemia de Coronavirus es un buen ejemplo de un “Cisne Negro”, una anomalía estadística, un evento totalmente improbable que rompe cualquier predicción o modelo. El libro le ayudará a entender este tipo de situaciones.

Resumen:

“Cisne Negro”, una anomalía estadística, un evento totalmente improbable que rompe cualquier predicción o modelo. El libro le ayudará a entender este tipo de situaciones. Nuestro cerebro está hecho para ver más orden del que realmente hay. Y aunque esto pudo ser de mucha ayuda en las circunstancias dentro de las que vivieron nuestros más remotos antepasados, no nos sirve de mayor cosa a la hora de predecir, por ejemplo, una drástica caída de los precios accionarios. Estamos programados para crear historias simples sobre fenómenos muy complejos y variados; de modo que siempre terminamos falseando la realidad. El resultado de esto es que perdemos control de la realidad y nos volvemos incapaces para predecir cualquier anomalía estadística. En este texto, el autor presenta su teoría de los cisnes negros para ilustrar el modo en que la mayoría de nosotros cae en la trampa de pasar por alto las anomalías con el fin de uniformar cualquier modelo mental o teoría. Entre los temas tratados están: la falacia narrativa, pronósticos falsos y cómo entablar amistad con los cisnes negros.

Las 100 Reglas Absolutamente Irrompibles del Exito en los Negocios por Brian Tracy

Título en inglés: The 100 Absolutely Unbreakable Laws of Business Success

Publicado en: 2000

Por qué leerlo: si está luchando por mantener a flote su negocio, o está planificando comenzar uno nuevo, debe saber que hay reglas irrompibles, aun en situaciones extremas.

Resumen:

El éxito en los negocios o en la vida es totalmente predecible, no es por pura casualidad que llega a nosotros. Las leyes aquí descritas siempre han existido, están hilvanadas en la tela del universo, han sido descubiertas y empleadas por la gente exitosa a lo largo de la historia. Cuando estas leyes han sido cumplidas, las personas han prosperado; cuando han sido violadas, el progreso y éxito se han detenido. Esta es una guía enriquecedora y fascinante que puede realzar tanto su vida personal como profesional. Brian Tracy explica cada una de las 100 leyes con detalle filosófico, práctico y de comportamiento, para luego aplicarlas a varios aspectos: negocios, mejoramiento de la carrera, creatividad y finanzas. Usted logrará mucho más en su negocio, carrera o vida empleando en armonía estas 100 leyes para alcanzar el éxito.

Lea y hágase millonario por Burke Hedges

Subtítulo: Cómo el poder de la lectura lo puede hacer millonario en todas las áreas de su vida

Título en inglés: Read & Grow Rich: How the Hidden Power of Reading Can Make You Richer in All Areas of Your Life

Publicado en: 2000

Por qué leerlo: si tiene tiempo de sobra, seguramente aprovechará parte de este para leer. Conozca como leer le puede hacer millonario, no solo en dinero sino en todas las áreas de su vida.

Resumen:

Un libro correcto en el momento correcto puede cambiar su vida radicalmente. La lectura influye en nuestras vidas en formas que ni siquiera podemos comprender. En un homenaje a “Piense y hágase millonario”, de Napoleon Hill, el autor explica como el poder de la lectura puede enriquecer a una persona en todos los sentidos de la vida: dinero, por supuesto, pero también amor, felicidad, familia, salud, satisfacción, etc. Un buen libro ha representado el punto de inflexión en las vidas de muchas personas – prueba de ello es el propio autor, cuya vida cambió completamente luego de leer “El vendedor más grande del mundo”, de Og Mandino. Leer no le hará millonario instantáneamente. Pero tomar un libro y comenzarlo a leer, un acto sencillo y poderoso, puede ser el comienzo del camino que le haga crecer en formas que nunca imaginó.

Gerente a distancia por Kimbal Fisher y Mareen Fisher

Subtítulo: Una guía para manejar empleados a distancia y equipos virtuales

Título en inglés: The Distance Manager: A Hands On Guide to Managing Off-Site Employees and Virtual Teams

Publicado en: 2000

Por qué leerlo: si tiene que manejar un equipo de trabajo remoto, se trata de mucho más que usar la tecnología – tiene que motivar, inspirar, liderar. Obtenga información práctica para lograrlo con éxito.

Resumen:

Los negocios globales y las nuevas tecnologías han creado un nuevo espacio de trabajo virtual para muchas empresas, en los cuales personas y equipos colaboran en forma rutinaria desde ubicaciones remotas – desde la casa, de viaje, en la oficina del cliente. La gerencia a distancia – el manejo de este personal que no trabaja en el mismo sitio ni a la misma hora – es una realidad, y representa un importante reto para los gerentes de nuestros tiempos. Gerente a distancia provee información práctica y herramientas que le permiten al gerente disminuir las brechas generadas por la distancia geográfica. Entre otras, enseña a: – motivar e inspirar a los empleados – ayudarles a desempeñarse al máximo – formar equipos cohesivos – liderar a personas que no son subordinadas La principal tarea de un gerente a distancia es ofrecerle a su equipo un liderazgo visionario y consistente, no darles órdenes.





Liderazgo en una era de incertidumbre económica por Ram Charan

Subtítulo: Gerenciar en crisis

Título en inglés: Leadership in the Era of Economic Uncertainty: The New Rules for Getting the Right Things Done in Di

Publicado en: 2008

Por qué leerlo: ¿Cuándo volveremos a la normalidad? ¿Cómo será la nueva normalidad? Ante la incertidumbre, el liderazgo se vuelve aún más importante.

Resumen:

Los líderes de hoy en día están encarando un reto sin precedentes: la crisis económica mundial. El flujo de caja y el crédito están mermando, los pronósticos de ventas son poco optimistas y la moral está en baja. Esta es la razón por la que los gerentes deben dejar de reflexionar y entrar en acción. El dinero es el rey en los tiempos de crisis. Por tanto, hay que hacer todo lo que esté a nuestro alcance por salvaguardar el flujo de caja de la compañía. Ram Charan ofrece una serie de consejos prácticos para que las compañías eviten los obstáculos y asuman una nueva posición. Recordemos que las compañías que sobrevivan la crisis económica actual, emergerán con más bríos que cuando entraron en la misma.



Predisposición al optimismo por Tali Sharot

Subtítulo: Una gira por el cerebro irracionalmente positivo

Título en inglés: The Optimism Bias: A Tour of the Irrationally Positive Brain

Publicado en: 2011

Por qué leerlo: La neurociencia demuestra que el optimismo es fundamental para nuestra sobrevivencia. Conozca como puede apelar al optimismo natural del cerebro.

Resumen:

Los psicólogos saben desde hace tiempo que la mayoría de las personas ven el mundo con un optimismo absolutamente irracional. Sin embargo, el optimismo es fundamental para nuestra sobrevivencia. La neurocientífica Tali Sharot presenta una serie de estudios y observaciones que nos permiten entender cómo las percepciones e interpretaciones del mundo que hace nuestro cerebro difieren con creces de la realidad. Asimismo, Sharot sugiere algunos métodos para apelar al optimismo natural del cerebro con el fin de motivar al personal y tratar de que este se desempeñe por encima de las expectativas.



100 maneras de motivarse uno mismo por Steve Chandler

Subtítulo: Cambie su vida para siempre

Título en inglés: 100 Ways to Motivate Yourself, Third Edition: Change Your Life Forever

Publicado en: 2012

Por qué leerlo: tiene consejos prácticos que puede utilizar para mantenerse activo y en el camino hacia alcanzar sus sueños.

Resumen:

A pesar de que los expertos reducen con frecuencia los méto-dos motivacionales a un conjunto de afirmaciones, la motiva-ción es una de esas áreas que no se pueden estudiar o desarrollar de manera teórica sin más. Y es que las afirmaciones no sirven de nada para las personas que no logran terminar lo que empiezan. Si usted tuviera que aprender a usar una computadora, ¿bastaría con repetir una y otra vez: «Soy muy bueno usando computadoras»? Claro que no.

La manera de aumentar nuestra motivación es actuar. Este es el fundamento del presente libro, lleno de consejos prácticos para aprender a alcanzar nuestros sueños.





Cómo sobrevivir a un despido por Lita Epstein

Subtítulo: Una guía semana a semana para reconstruir nuestra vida

Título en inglés: Surviving a Layoff: A Week-by-Week Guide to Getting Your Life Back Together

Publicado en: 2009

Por qué leerlo: lamentablemente para muchos la crisis del Coronavirus ha resultado en despido de su trabajo. Aunque es una experiencia traumática, también puede ser señal de renovación y el inicio de una nueva etapa. Lea acerca de cómo superar las emociones negativas, reorganizar su vida y cómo buscar otro empleo.

Resumen:

No cabe duda de que perder nuestro empleo es una de las situaciones más traumáticas por las que podemos pasar. Los trabajadores afectados tienen entonces que comenzar a reorganizar sus vidas y a lidiar con todo tipo de emociones encontradas. Pero un despido laboral también puede ser señal de renovación, pues puede marcar el inicio de una nueva etapa de éxito y prosperidad en nuestras vidas. Este libro es una guía práctica para enfrentar las duras interrogantes que surgen tras un despido. Siguiendo un esquema semana a semana, toca temas como superar las emociones negativas que sentimos tras una reducción de personal, reorganizar nuestras vidas y cómo buscar un nuevo trabajo.



El Upside por Adrian J. Slywotzky y Karl Weber

Subtítulo: Las 7 estrategias para convertir las grandes amenazas en oportunidades para crecer

Título en inglés: The Upside: The 7 Strategies for Turning Big Threats into Growth Breakthroughs

Publicado en: 2007

Por qué leerlo: convierta el riesgo en oportunidad de crecimiento. Toda amenaza tiene su lado positivo, encuéntrelo y aprovéchelo.

Resumen:

El nuevo imperativo estratégico en los negocios es aprender a aprovechar el Upside (lado positivo, ventaja, potencial) de los momentos de mayor riesgo para una organización. Si aprendemos a valernos de estos momentos (que surgirán una y otra vez), convertiremos al riesgo estratégico en nuestro mejor aliado para crear oportunidades de crecimiento. Todo riesgo tiene dos lados que constituyen, por así decirlo, las dos caras de una misma moneda: un lado negativo (downside) y un lado positivo (upside). La idea es aprender a reconocer y aprovechar el lado positivo de cada situación riesgosa. En este texto el autor presenta siete estrategias (con sus respectivos casos de estudio) para aprovechar el lado positivo de los riesgos comerciales más comunes.



Resiliencia por Andrew Zolli y Ann Marie Healy

Subtítulo: Por qué las cosas se sobreponen

Título en inglés: Resilience: Why Things Bounce Back

Publicado en: 2012

Por qué leerlo: mantenga la integridad a pesar de los contratiempos. Siendo adaptable, ágil y cooperativo, podrá hacerle frente a las catástrofes, ser más flexible y soportar los embates de la vida.

Resumen:

En estos tiempos tan turbulentos, los expertos de las más variadas disciplinas se preguntan por qué algunos sistemas fracasan mientras que otros se logran reestablecer. La respuesta a esta pregunta fundamental le está dando forma a una nueva disciplina que gira en torno a la resiliencia – la capacidad que tienen las personas, comunidades y sistemas de mantener su integridad a pesar de los contratiempos. Al fomentar la adaptación, la agilidad y la cooperación, este nuevo enfoque no sólo permite hacerle frente a las catástrofes sino, además, crear un mundo mucho más flexible y, por tanto, capaz de soportar los embates de la vida moderna.



Ver lo que los demás no ven por Gary Klein

Subtítulo: La notable manera en que logramos insights

Título en inglés: Seeing What Others Don’t: The Remarkable Ways We Gain Insights

Publicado en: 2013

Por qué leerlo: los “insights” (percepción, entendimiento) son importantes en la vida y en el trabajo. Permiten resolver problemas y entender sistemas y mecanismos. Si logra ver lo que los demás no pueden, tendrá una gran ventaja ante situaciones como esta.

Resumen:

Los insights, como el que tuvo Darwin para entender cómo funciona el mecanismo de la evolución, pueden cambiar el mundo. Pero los insights también son importantes en la vida cotidiana, pues nos permiten resolver problemas confusos y frustrantes de manera más efectiva. Lamentablemente, sabemos muy poco sobre cuándo, por qué o cómo tenemos insights (o qué las impide). En el presente libro, el reconocido psicólogo cognitivista Gary Klein desvela este misterio.



Estadísticas al desnudo por Charles Wheelan

Subtítulo: Eliminar el temor que producen los datos

Título en inglés: Naked Statistics: Stripping the Dread from the Data

Publicado en: 2014

Por qué leerlo: los medios nos están bombardeando cifras y estadísticas. Conozca la importancia de contar con datos pertinentes y herramientas adecuadas para entender la realidad detrás de los números.

Resumen:

Antes considerado como tedioso, el campo de las estadísticas se está convirtiendo rápidamente en una disciplina que, según Hal Varian, estadístico de Google, es realmente «sexy». Desde los promedios de bateo hasta las encuestas políticas, la aplicación de las estadísticas continúa creciendo a pasos agigantados. ¿Cómo podemos saber si las universidades están haciendo trampa con los exámenes estandarizados? ¿Cómo hace Netflix para saber qué película nos podría gustar? ¿Cuál es la causa del aumento del autismo? Este libro demuestra que con los datos pertinentes y las herramientas estadísticas adecuadas, es posible responder estas preguntas y muchas más.



El gerente virtual por Kevin Sheridan

Subtítulo: Soluciones de avanzada para contratar, gerenciar y motivar empleados móviles

Título en inglés: The Virtual Manager: Cutting-Edge Solutions for Hiring, Managing, Motivating, and Engaging Mobile Em

Publicado en: 2012

Por qué leerlo: para muchos, la tendencia del teletrabajo fue súbitamente acelerada por la crisis del Coronavirus. El trabajo a distancia efectivo se reduce a un asunto de confianza. Aprenda a generarla y lograr una fuerza de trabajo efectiva.

Resumen:

Cada día aumenta el número de empleados que trabajan a distancia; donde pueden, conectan sus computadores. Los beneficios del trabajo a distancia son múltiples tanto para el empleado (comodidad, reducción del estrés, etc.) como para la compañía (menos costos y aumento de la productividad). Sin embargo, no todo el mundo ve con buenos ojos esta nueva tendencia. Algunos gerentes se preguntan si los trabajadores a distancia cumplen con un horario mínimo de trabajo o si aprovechan la distancia para hacer cosas que no tienen relación con el trabajo. Al final todo se reduce al problema de la confianza: ¿Puedo confiar en mis empleados a pesar de que estén al otro lado del planeta? El presente libro contiene varios consejos en esta materia, desde cómo generar confianza hasta cómo contratar empleados a distancia.



El lado positivo del estrés por Kelly McGonigal

Subtítulo: Por qué es bueno y cómo controlarlo

Título en inglés: The Upside of Stress: Why Stress Is Good for You, and How to Get Good at It

Publicado en: 2015

Por qué leerlo: en tiempos de estrés, aprenda a verlo con buenos ojos. Ver el lado positivo del estrés le hará más feliz, saludable, productivo y seguro de sí mismo.

Resumen:

Más de cuarenta y cuatro por ciento de los estadounidenses admiten que no duermen bien debido al estrés. Sin embargo, los descubrimientos científicos más recientes sugieren que el estrés no es malo. En realidad, el daño asociado con el estrés proviene de nuestros esfuerzos por evitarlo. El estrés es perjudicial solo cuando creemos que es tal. En cambio, las personas que ven el estrés con buenos ojos son más felices, saludables, productivas y seguras de sí mismas. Es por eso que resulta importante aprender a cambiar nuestra mentalidad con respecto al estrés. Pues aprender a lidiar con el estrés es un paso fundamental para llevar una vida más plena.



Cómo tener un buen día por Caroline Webb

Subtítulo: Aproveche el poder de las ciencias de comportamiento para transformar su vida laboral

Título en inglés: How to Have a Good Day: Harness the Power of Behavioral Science to Transform Your Working Life

Publicado en: 2016

Por qué leerlo: si los días se le hacen largos y tediosos, utilice los consejos que provee la ciencia para ser productivo, manejar su energía y ser resistente a los reveses.

Resumen:

Los avances científicos (psicología, neurociencias y economía del comportamiento) nos permiten entender mejor como funciona nuestro cerebro: por qué hacemos lo que hacemos y qué hace falta para estar a nuestro mejor nivel. Webb, economista y ex socia de McKinsey, tradujo los hallazgos más recientes en técnicas y consejos para transformar positivamente nuestra vida laboral cotidiana. El libro explica cómo aplicar esta ciencia a nuestras tareas y rutinas diarias. Entre otras cosas nos enseña a establecer me-jor las prioridades, a hacer que nuestro tiempo rinda más, a aprovechar cada interacción, a ser más inteligentes, a fortalecer nuestro impacto personal, a ser resistentes a los reveses y a impulsar nuestra energía y disfrute.





El poder de la bancarrota por Daymond John

Subtítulo: Cómo los bolsillos vacíos, un presupuesto ajustado y la sed de éxito pueden convertirse en su mayor ventaja competitiva

Título en inglés: The Power of Broke: How Empty Pockets, a Tight Budget, and a Hunger for Success Can Become Your Grea

Publicado en: 2016

Por qué leerlo: si estos tiempos le han traído dificultades económicas, sepa que esto puede ser una ventaja. La escasez de dinero le hace más creativo y le obliga a aplicar toda su pasión, ingenio y determinación. Convierta la situación en un emprendimiento exitoso.

Resumen:

Por extraño que pueda parecer, estar en la bancarrota casi siempre es una ventaja competitiva. Cuando se tiene dinero para quemar, uno no trabaja tan duro ni piensa en forma tan creativa como cuando se tiene el último dólar. Estar en la ruina le obliga a aplicar hasta la última gota de su pasión para aprovechar todos sus recursos y encontrar una manera de utilizar todo su ingenio y determinación. El fundador FUBU y estrella del popular show de TV Shark Tank enseña en este libro a utilizar este poder, el poder de la bancarrota, para lograr el éxito como emprendedor.

