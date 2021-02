Tras recordar lo que aprendió en un tutorial de Youtube, Isaac Adidi, un hombre de 22 años, logró sobrevivir al ataque de un cocodrilo el pasado 31 de enero en un estanque de la península de Cape York, en el estado australiano de Queensland, reportó rt.

El sujeto, que estaba nadando junto con su pareja y un amigo, dijo que lo que le salvó la vida fue un tutorial de YouTube acerca de cómo sobrevivir a un ataque como ese. Al recordarlo en esa angustiosa situación, procedió a golpear y pinchar uno de los ojos del reptil para liberarse de sus mandíbulas. Se desconoce si el atacado logró sacarle el ojo al animal.

Adidi comentó que”intentó sumergirme, luego me dejó ir por un segundo y de seguidas me agarró por una mano y me volvió a sumergir”.

Lamentablemente, el ataque del cocodrilo le dejó varias cicatrices y laceraciones en su brazo y espalda, así como una posible fractura de brazo.

Sus acompañantes pensaron inicialmente que no se trataba de algo serio, pero los gritos de Adidi dejaron en evidencia lo contrario.

“Vi que el cocodrilo lo golpeaba bajo el agua y no supe qué hacer. Literalmente, no podíamos hacer nada más que mirar lo que estaba pasando, y además sucedió tan rápido”, comentó más tarde Shawntain Manantan, la pareja del afectado.

Adidi consiguió nadar hasta la orilla y fue llevado a un hospital local, desde donde fue luego trasladado a otro centro médico para someterlo a una cirugía de emergencia. Su vida ya no corre peligro y se recupera satisfactoriamente.