Cuando Jane Smith nació el 22 de junio de 1918 en un hospital de Syracuse, Nueva York, un virus de influenza nuevo y mortal había comenzado a crear pánico en todo el mundo, sí, se trataba de la gripe española.

Su madre, Catherine Will, enfermó de esta terrible enfermedad en agosto, y Jane, de 2 meses, también comenzó a tener síntomas, presumiblemente transmitidos por la leche materna de su mamá.

Aunque la bebé pudo salir airosa de la situación, su progenitora no corrió con la misma suerte y con 25 años de edad, falleció en noviembre de 1918.

La gripe española se prolongó entre 1918 y 1919, infectó a 500 millones de personas, aproximadamente un tercio de la población mundial, y mató a 50 millones, incluidas unas 675.000 en los Estados Unidos, según los Centros para el Control de Enfermedades. y Prevención.

Hoy, Jane Smith con 102 años de edad, aún vive y está enfrentando otra terrible pandemia, la del coronavirus.

Ella vive en Florida y fue una de las primeras personas de la entidad en recibir la vacuna Moderna para el COVID-19 en la estación de bomberos del sur en South County Road.

Dijo que la inyección no le dolió ni un poco, y agregó que era “mucho mejor que la vacuna contra la gripe”.

En declaraciones al Daily News el lunes, Smith dijo que consideraba un honor recibir la vacuna al día siguiente.

“Tengo 102 años, así que dije: ‘¿Qué diablos?'”, precisó.

Solo los residentes de 65 años o más son elegibles para vacunas bajo una orden ejecutiva emitida el mes pasado por el gobernador Ron DeSantis, que restringe las vacunas COVID-19 en la primera fase a los residentes y el personal de los hogares de ancianos, las personas de 65 años o más, los trabajadores médicos y cualquier persona que consideren. “extremadamente vulnerable” a COVID-19.

Smith nació en una época en la que no existía la vacuna contra la influenza y no había esperanza de que existiera.

Deben vacunarse

Smith hizo un llamado a la población para que reciban la vacuna en contra del nuevo coronavirus, dice que esto podría salvar millones de vida y sería el inicio del fin de la pandemia. También le mandó un mensaje a los escépticos:

“Creo que están locos por no hacerlo. Por supuesto, es seguro. Si no pensara que lo es, no lo haría”, dijo Smith, según reportó el diario Palm Beach Post, del condado floridano en el que vive hace medio siglo.

“No se le daría al público si fuera a matarlos”, señala Smith, “Hazlo, no seas estúpido. Estoy muy orgullosa de extender mi brazo, ponerme la vacuna y volver a casa y jugar al bridge. Una vez que todos lo tengan, podemos viajar por el mundo nuevamente y besar a nuestros hijos y el resto”, cerró la mujer.

Fuente: El Imparcial