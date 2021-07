Los sobrevivientes del derrumbe del Champlain Towers South, ahora libran una batalla en los juzgados debido a que las aseguradoras han retrasados los pagos de indemnización.

Las personas afectadas indicaron que algunas compañías de seguros han retrasado los pagos o los han enviado a terceros.

Michael Capponi, fundador de Global Empowerment Mission, una organización sin fines de lucro con sede en Miami que está trabajando para realojar a los sobrevivientes en nuevos condominios cubriendo el alquiler de un año completo, indicó que esta disputa no es aislada de una sola persona, si no de varias.

“Sé que mucha gente está esperando que llegue el dinero de los asentamientos y el seguro, pero ¿qué van a hacer mientras tanto?” dijo Capponi.

El dueño de la empresa expresó que las personas que pudieron salir con vida de la tragedia, que conmocionó al mundo están pasando necesidades debido a estos retrasos.

“Las cosas que enfrentan los sobrevivientes son simplemente horribles”.

Los pagos de las pólizas individuales son especialmente importantes ya que la póliza que cubría el costo de reemplazo del edificio en sí es lamentablemente inadecuada.

For profit insurance companies are evil. That is all.https://t.co/NjMh8RpY0G

These Surfside condo owners survived a harrowing disaster. Now they're forced to battle with big insurers.

— LadyDae (@LadyDae6) July 30, 2021