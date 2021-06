Tres grandes del entretenimiento podrían fusionarse, se trata de Warner, Discovery y HBO, lo que traería consigo una gran cambio en las producciones de tv que se conocen al día de hoy.

La plataforma de streaming que puede nacer, si se obtiene el visto bueno de los reguladores, sumaría todo el catálogo de películas de la Warner Bros, las series de HBO, las cintas de DC Comics, el canal de noticias CNN, el grupo deportivo Eurosport y hasta los derechos de emisión de los Juegos Olímpicos en Europa.

Según reseña Forbes, la operación estaría valorada en unos 43 mil millones de dólares y el nuevo gigante plantaría cara a Netflix y Disney, que ya suman más de 300 millones de abonados en todo el mundo.

Según @Forbes hacer una serie de Batfleck podría costarle a HBO MAX únicamente 1 millón de dólares por episodio manteniendo perfectamente un alto nivel. Lo que podríamos tener si a Warner Bros. Discovery le diera por pasarse las reglas del juego…#MakeTheBatfleckMovie pic.twitter.com/ISNr5ycPjf — Club DC Spain (@ClubDCSpain) June 1, 2021

Aunque Disney ha escalado bien arriba, y ya posee apróximadamente la mitad de los suscriptores de Netflix, la aparición de este gigante puede ser peligrosa para la competencia.

Para tener una idea del alcance de estas tres firmas hay un dato simple, pero revelador. Dos de los fenómenos televisivos más importantes de la historia, Friends y Game of Thrones, son suyos.

Desde hace 50 años, HBO tiene una de las reputaciones más prestigiosas de la televisión, con títulos como The Wire, The Sopranos, Westworld, True Detective, Sex and the City y éxitos actuales como Euphoria.

Entre los 18,000 títulos que posee Warner Bros. se encuentra el universo DC Cómics, es decir, Joker, Wonder Woman, Suicide Squad y cada una de las películas de Batman y Superman estrenadas en los últimos 40 años.

Y a todo eso se suma Discovery, una firma con presencia en todo el mundo gracias a su apuesta por el género documental y el grupo Eurosport, al que casi cualquier espectador europeo ha recurrido alguna vez para seguir una competición deportiva.