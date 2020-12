Principal TODAY, el evento anual de las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade (M-DCPS), que alienta a que líderes empresariales y comunitarios actúen como directores escolares invitados, sin duda fue diferente en el 2020. Reconociendo que las asociaciones entre la comunidad y las empresas son esenciales para nuestra comunidad, continuamos con nuestra tradición de auspiciar Principal TODAY, con visitas virtuales.

El objetivo de este programa es que cada director participante construya una nueva relación y traduzca su experiencia del evento en una asociación a largo plazo que mejore el entorno de aprendizaje y apoye el rendimiento de los estudiantes. El evento de este año proporcionó flexibilidad para que los directores participaran y seleccionaran un día durante la semana pasada (del 7 al 11 de diciembre del 2020) para recibir a su invitado de Principal TODAY.

Como de costumbre, los directores de las escuelas identifican a su propio representante durante Principal TODAY, o pueden ser emparejados con un líder comunitario con la ayuda de la Oficina de Participación Comunitaria del Distrito. Se instó a los invitados a participar en un entorno exclusivamente virtual, que el director y el personal de la escuela pudieron personalizar para destacar a la escuela.

Más de 200 directores participaron en el evento este año. Entre los participantes que este año se inscribieron como socios de Principal TODAY se encuentran el Director de Relaciones Comunitarias de los Miami Dolphins, Twan Russell; el Comisionado del Condado Miami-Dade, Joe A. Martínez; la Directora General del Girl Scouts Council of Tropical Florida, Inc., Chelsea Wilkerson; y el Director de Operaciones de Guitars Over Guns, Jono de León.

Algunas de las actividades virtuales que fueron sugeridas para este año incluyeron la enseñanza conjunta de una clase, hacer un recorrido por el recinto con guías estudiantiles, participar en los anuncios matutinos, reunirse con el gobierno estudiantil de la escuela, leer en voz alta a los estudiantes y visitar una clase de actividades, como banda.

Nuestro socio, Bank of America, ha generosamente patrocinado este evento durante más de 10 años, y varios de sus empleados participaron este año como invitados de Principal TODAY.

Observar y participar de primera mano en la administración de una escuela pública, así como interactuar con los estudiantes y el personal, ha sido una gran oportunidad para que la comunidad participe en la educación de nuestros niños. Como todos sabemos, criar a un niño es trabajo de todo un pueblo. Los socios comunitarios se encuentran entre nuestras partes interesadas clave y continuaremos encontrando formas de permitirles apoyar la educación pública.

Para obtener más información sobre Principal TODAY, visite https://www.engagemiamidade.net/copy-of-principal-today.

