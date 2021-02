En 2020, Sofía Vergara terminó su reinado en la televisión después de 11 años como Gloria Delgado en la comedia “Modern Family” que la lanzó a la fama y la convirtió en la actriz mejor pagada de la TV durante años.

Solo en 2020 ganó más de USD 40 millones. Fuera de la pantalla, la vida de la actriz no fue nada fácil y luchó por su propio final feliz. “No tengo miedo. No me quejo. Incluso cuando me suceden cosas horribles, sigo adelante”, dijo alguna vez. Detrás de su eterna sonrisa hay una historia de sufrimiento familiar que la alejó de Barranquilla, su amada tierra, reportó Infobae.

La latina, con su acento y raíces marcadas, se convirtió en un ejemplo de superación y valentía para la comunidad hispana en los Estados Unidos.

Su viaje a la cima comenzó una playa de su país cuando la descubrieron y le ofrecieron una audición para un comercial de Pepsi y terminó como una las caras más reconocibles de Hollywood con cuatro nominaciones al Emmy.

Siendo madre soltera debió enfrentar un cáncer de tiroides con solo 28 años, y sufrió el asesinato de su hermano mayor.

Afortunadamente, eligió convertirse en una de las mujeres más divertidas de la pantalla chica. Ha sabido superar todas las adversidades y disfruta al máximo de las oportunidades que hoy le brinda la vida, como su hijo Manolo, y su marido, Joe Manganiello, con quien dice vivir en una eterna luna de miel.

Su hermano fue asesinado en un intento de secuestro

Sofía Vergara se mudó a Estados Unidos y pronto consiguió su primer trabajo como presentadora de un programa de viajes llamado “Fuera de Serie” para Telemundo, en 1995. Sin embargo, la buena suerte no duró mucho para la actriz, ya que su hermano mayor, Rafael, de 27 años fue asesinado en 1998 en Barranquilla, Colombia: salió un día sin guardaespaldas y fue disparado durante un intento de secuestro. En una entrevista en 2019, la actriz ofreció detalles sobre lo ocurrido: “Fue un suceso muy dramático. Venimos de una familia con éxito, y sabíamos que él era un blanco fácil para los delincuentes. Por eso siempre iba con guardaespaldas. El único día que salió solo, le dispararon y lo mataron. Fue absolutamente devastador”.

“Fue una pesadilla. Mi madre se quedó después de aquello como un zombie”, dijo en una entrevista de 2011 con la revista Parade. Sofía no pudo escapar del drama que rodeó la muerte de Rafael. En 2013, National Enquirer afirmó que Vergara había contratado un investigador privado para conocer la verdadera razón del asesinato de su hermano. Sin embargo, la colombiana lo desmintió. “Esto no es noticia. Esto es irrespetuoso. Sabemos todo lo que necesitamos saber sobre la muerte de mi hermano”, declaró en Twitter.

Complejo ascenso al estrellato

Aunque la fama de Sofía Vergara puede parecer que llegó rápidamente debido al éxito instantáneo de “Modern Family”, no fue así. El acento colombiano que es parte de su encanto también fue un obstáculo para ella en sus inicios. “No puedes comparar las oportunidades que tiene una actriz con acento estadounidense. Cuando recibe 10 guiones a la semana, yo obtengo dos al mes”, explicó a The Hollywood Reporter en 2010. Cuando comenzó a actuar, contrató a un entrenador para tratar de ayudarla a deshacerse de su acento. “Pero mis audiciones estaban empeorando porque me olvidaba de actuar y me enfocaba en las pronunciaciones”.

El ex presidente de ABC, Steve McPherson, creyó en ella y la mantuvo en la cadena incluso después de dos comedias fallidas: “Hot Properties” en 2005 y “Knights Of Prosperity” en 2007. La lealtad de McPherson a Vergara dio como resultado que los co-creadores de “Modern Family”, Chris Lloyd y Steve. Levitan escribieran el papel de Gloria Delgado, específicamente para ella. El resto fue historia y millones.

Durante su entrevista con el medio, admitió que si bien ser inmigrante es “muy difícil”, está agradecida por todas las oportunidades que ha encontrado en EEUU. “Es un país que me ha dado la posibilidad de criar a mi familia, trabajar y ganar dinero”.

Fue la actriz mejor pagada en 2020, superando a sus rivales del mundo del cine debido a que la pandemia redujo los ingresos de la taquilla de Hollywood, según la lista anual de Forbes. Con 43 millones de dólares embolsados en los últimos 12 meses, la colombiana -en segundo lugar el año pasado- quedó por delante en el podio de Angelina Jolie (35 millones) y de la israelí Gal Gadot (31 millones). A los 48 años ganó USD 500.000 por episodio de “Modern Family” y como jurado de “America’s Got Talent” se garantió “al menos 10 millones de dólares por temporada”, sin contar sus diversos contratos publicitarios, según la revista.