Miami cada vez se está convirtiendo en el epicentro de las grandes empresas tecnológicas mundiales y una que no quiere perderse ese empuje es SoftBank

La compañía japonesa ha dicho que está buscando un espacio de 10.000 pies, para construir una “Ciudad Mágica”, en medio de la metrópolis mayamera.

“La Iniciativa SoftBank Miami es un compromiso de financiación de $ 100 millones dedicado a apoyar y construir la comunidad de empresas emergentes de tecnología en The Magic City”, explicó la compañía en su sitio web .

Tech Investor #SoftBank Searches for Massive Expansion of Space in #Miami https://t.co/iNq33tLGMp

— El American (@ElAmerican_) April 4, 2021