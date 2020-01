Soldados de EEUU y Colombia realizaron impresionante ejercicio militar aerotransportado conjunto (Video)

Con el fin de fortalecer la lucha conjunta contra las amenazas transnacionales, soldados de Estados Unidos y realizaron un ejercicio militar aerotransportado conjunto, este domingo 26, en el que participaron paracaidistas de ambos países, según difundió 2001

En el operativo militar conjunto participaron 270 soldados del país andino y 75 paracaidistas de Estados Unidos pertenecientes a la 82 División Aerotransportada en Fort Bragg (Carolina del Norte), según informó el general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejercito colombiano, quien también formó parte de los ejercicios.

El general Zapateiro precisó que “Lo que queremos es estandarizar el proceso de planeamiento, de ejecución en todos los niveles: estratégico, operacional y táctico. Esto favorecerá la interoperabilidad con ejércitos amigos”, explicó.

Airborne jump in #Colombia: U.S. Soldiers from the @82ndABNDiv & @ARMYSOUTH conduct an airborne assault exercise w/ Colombian commandos yesterday in Colombia. The exercise helps build interoperability & tactical expertise. @FuerzaAereaCol @COL_EJERCITO @DeptofDefense @ArmySouthCG pic.twitter.com/vLSvTjAI5u

— U.S. Southern Command (@Southcom) January 27, 2020