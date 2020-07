El Departamento del Trabajo informó que hubo 1.3 nuevas solicitudes de subsidios por desempleo la semana pasada. La cifra es 10,000 peticiones menos que el reporte de hace siete días.

Los economistas encuestados por Dow Jones esperaban que 1.25 millones de personas hubieran solicitado beneficios de desempleo la semana pasada, reportó Telemundo51.

Además, para la semana que finalizó el 11 de julio, 47 estados reportaron 928,488 reclamos iniciales de Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA por sus siglas en inglés), un beneficio para aquellos que trabajan por cuenta propia. La cifra de este renglón, no incluido en el total de 1.3 millones, significa un retroceso (-117,945) en comparación con una semana antes.

El reporte indica que a la semana del 4 de julio había más de 17 millones de personas recibiendo el seguro por desempleo de manera contínua, 422,000 menos que lo reportado la semana anterior.

