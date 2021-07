Vacunarse es un compromiso con nuestra comunidad. En este artículo aclaramos algunas dudas y mitos sobre las vacunas contra el COVID-19.

“Vacúnate por todos” es un programa especial que recientemente presenté junto a mi colega María Elena Salinas que fue transmitido por la cadena de televisión pública hispana HITN y en el que compartimos y discutimos sobre las vacunas y la importancia de que todos nos vacunemos.

Se estima que hasta el momento, más de 3,9 millones de personas han fallecido en el mundo a causa de esta pandemia. En Estados Unidos, han perdido la vida más de 600 mil personas. Aunque los latinos representan sólo el 18.5% de la población, representan el 28.8% de los casos afectados por el covid-19 y 34.3% de las muertes por este virus.

La urgencia por vacunarse ha llegado de la mano de nuevas variantes más contagiosas y peligrosas, incluyendo la conocida como Delta que se originó en India.

Aunque la meta del presidente Joe Biden es que para este mes 70% de la población esté vacunada, la realidad es que sólo un 42% ha completado su vacunación (o sea, ha recibido dos vacunas, si le dieron la vacuna Pfizer o Moderna). De ese total, los hispanos – a pesar de ser el grupo más afectado por el virus – solo alcanzan el 15% de la población que al menos ha recibido una dosis de la vacuna.

Al comienzo del proceso de vacunación hubo una respuesta positiva, pero los números parecen haberse estancado y algunos grupos se muestran renuentes a vacunarse, no porque estén necesariamente en contra de las vacunas sino porque tienen dudas, muchas de ellas razonables. Por eso es importante tener programas como éste que ayudan a comunicar la información correcta y a disipar los mitos.

A continuación algunas de los temas que aclaramos en “Vacúnate por todos”:

¿Las vacunas pueden causar covid-19?

Las tres vacunas que se están administrando (Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson) no pueden causar la enfermedad porque no contienen y no inyectan el virus. Su objetivo es enseñarle al sistema inmunológico a crear anticuerpos para combatir al virus, en caso de que la persona esté expuesta al SARS-CoV2, que es el virus que causa el COVID-19. Las vacunas de Pfizer y Moderna lo hacen a través del ARN Mensajero y la de Johnson por el llamado vector viral que contienen las instrucciones para el sistema inmunológico (inmunitario o de defensa).

Por la rapidez en que se desarrollaron, ¿las vacunas son seguras?

Durante el programa, el Dr. Carlos del Rio, Profesor de Medicina en la División de Enfermedades Infecciosas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory, explicó que hay una concepción falsa a este respecto. Por lo menos desde 2003 se han estado desarrollando vacunas, primero para combatir al virus del SARS y luego la tecnología de ARN mensajero que se han aplicado para combatir diferentes enfermedades. A pesar del corto tiempo, los estudios clínicos se hicieron con la mayor rigurosidad, siguiendo los estudios clínicos para asegurarse de que sean seguras y eficaces.

¿Son seguras para los niños?

Definitivamente sí. Las tres fases de prueba para la aprobación de las vacunas se hicieron de manera rigurosa. Las vacunas son seguras para los niños a partir de los 12 años. Se aprobaron tanto por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), como por la Agencia de Medicamentos y Alimentos (FDA), así como por un Comité de Asesores Independientes.

Vacunarse después del covid-19

Los CDC recomiendan vacunarse después de 90 días de haber contraído el virus porque se desconoce la duración de los anticuerpos después de haber tenido la enfermad, además no proporcionan la misma protección que la vacunas.

¿Cómo se puede saber que no habrán efectos secundarios en el futuro?

Históricamente se sabe que de ocurrir efectos secundarios, generalmente ocurren en los primeros días o con mucha menor frecuencia en las primeras 8 semanas. Las vacunas no dan efectos secundarios a largo plazo. Esto se sabe de varias décadas de dar millones de vacunas a millones de personas en todo el mundo.

¿Una persona vacunada puede seguir contagiando el virus?

Si estás vacunado es muy difícil infectarse, pero en el caso que ocurra la carga viral no es suficiente para transmitir el virus.

Además de estos temas conversamos también con Yurina Melara, portavoz principal en español y Oficial de Información Publica II Para el Grupo de Trabajo de California, quien compartió estadísticas e información muy interesante sobre la comunidad latina en ese estado.

Obviamente hay más información en el programa. Puedes ver el programa completo aquí.

