Los actores Zendaya y Tom Holland fueron capturados dándose un apasionado beso mientras estaban dentro de un automóvil en Los Ángeles.

Las imágenes reveladas por Page Six rápidamente se hicieron virales en redes sociales, pues desde hace meses se ha especulado sobre el romance de los coprotagonistas de Spider-Man: No Way Home.

Durante el romántico momento, Zendaya de 24 años de edad lució un pantalón verde y una playera blanca, mientras que Holland, de 25 años de edad, llevaba puesta una playera blanca y unos pantalones cortos.

En algunas de las fotografías, los jóvenes conversan y se ríen.

ENGANCHARON A ZENDAYA Y TOM HOLLAND CHAPAND EN UN AUTO!!!!1111 😍😍😍❤️❤️❤️❤️ MORIDA. #SpiderManNoWayHome #SpiderMan pic.twitter.com/Q4IPW5Yr43 — Agus Monti 🎬🍿 (@agusmonti) July 2, 2021

Los rumores sobre el presunto noviazgo se dieron a conocer desde 2017. Sin embargo, en agosto de ese año, Zendaya comentó sobre los rumores a Variety, y dijo que no tenía una relación con Holland.

“Él es literalmente uno de mis mejores amigos. Estos últimos meses hemos tenido que hacer giras de prensa juntos. Hay muy pocas personas que entenderá cómo es eso a los 20 años”, comentó la actriz en ese entonces.

Ante las nuevas imágenes en donde se confirmaría un romance entre los jóvenes, las redes sociales explotaron y de inmediato viralizaron el momento. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los implicados ha hablado sobre el tema.