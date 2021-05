Siempre se ha observado que la conducta de los perros de raza pequeña (doberman pincher, schnauzer miniatura, entre otros) son más agresivas que la de un can de tamaño grande.

Pues un estudio de la Universidad de Helsinki, en Finlandia, hizo un demostró porque estos animales tiene esta conducta temperamental en relación a otros pares.

La muestra se realizó con 9.000 mascotas finlandesas, en la que se observó diferentes patrones de conductas.

Los expertos indicaron que debido a que los perros pequeños, son considerados menos amenazantes, es menos probable que sus dueños corrijan el comportamiento agresivo, lo que puede explicar en parte su mayor prevalencia entre las razas más pequeñas, que en las razas grandes.

Otro factor que influyó en el estudio es que se demostró que debido a que los canes pequeños son más temerosos y ansiosos se comportan de manera más agresiva con los extraños que los sabuesos relajados.

A study conducted at the University of Helsinki shows that aggressive behavior in dogs is most often triggered by fear, with chronic pain, impaired senses and poor well-being also triggers. https://t.co/H29v2tZxWv Regular veterinary care can help!

