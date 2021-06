Una invasión de ratones obligó a las autoridades penitenciaria de Australia, a evacuar una prisión en la que estaban recluidos 420 presos y 200 trabajadores.

El hecho ocurrió en el Centro Correccional de Wellington, en Nueva Gales del Sur, informaron los representantes judiciales el martes.

Steve Henry, investigador de CSIRO, el organismo científico nacional, dijo que los ratones irrumpieron en la prisión como resultado de su ubicación en una zona rural.

“Hay muchos campos con cultivos alrededor de la cárcel”, dijo Henry.

El investigador, expresó que los roedores ingresaron en la cárcel en busca de alimentos.

“Los ratones invadieron la cárcel en busca de comida y refugio a medida que el clima se enfría afuera”.

A plague of mice in the Australian state of New South Wales has forced a prison to evacuate at least 420 inmates and 200 staff, according to local authorities. https://t.co/PEXGEvaPnZ

— CNN International (@cnni) June 22, 2021