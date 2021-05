Uno de los peloteros más laureados en las Grandes Ligas, Albert Pujols sorpresivamente fue cesanteado de su último año de contrato con los Angelinos de Los Ángeles.

El toletero dominicano de 41 años, figura como el más longevo esta temporada, la que significaba la número 10 de su contrato multianual en el que firmó por 240 millones de dólares.

Albert Pujols figura quinto en la tabla histórica de las mayores con 667 jonrones, y se ubica 13ro en la de hits conectados con 3.253. Bateaba para .198 esta campaña, con cinco jonrones y 12 carreras remolcadas. Jugó en 24 de los 29 partidos de Los Ángeles esta temporada. Reseñó la MLB.

The #Angels announced today that the Club has designated Albert Pujols for assignment. pic.twitter.com/SCRz78kXcf

— Los Angeles Angels (@Angels) May 6, 2021