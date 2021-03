El South Beach Wine & Food Festival (SOBEWFF) regresará oficialmente a Miami Beach en mayo para mostrar lo mejor de la cocina, los chefs y las marcas nacionales y locales.

Sin embargo, este año, se espera que el festival se vea y se sienta diferente, ya que la pandemia afectó directamente a la industria de alimentos y bebidas, y se requerirá una prueba de COVID o una vacuna para ingresar.

El lunes, Food Network SOBEWFF Presentado por Capital One anunció su regreso y alineación oficial, con boletos que saldrán a la venta a partir del 22 de marzo. El festival, que presenta numerosos eventos, activaciones, cenas y subastas, se desarrollará del 20 al 23 de mayo. Mientras el festival está de regreso, existen numerosas medidas de salud y seguridad que se han implementado debido a la pandemia de COVID-19.

