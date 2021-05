Este domingo 9 de mayo, SpaceX lanzó una nueva flota de satélites Starlink al espacio en su cohete líder, un Falcón 9 de prueba, el cual estaba muy lleno de hollín, por lo que los internautas pudieron disfrutar del proceso en línea antes del amanecer.

El vuelo se denominó B1051 y partió desde el Space Lunch COmplex 40, en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral de Florida, esto, a las 2:42 de la madrugada EDT (0642 GMT). Se conoció que fueron 60 satélites lanzados por la compañía que se ubica en Hawthorne, California.

A través de Space.com, se pudo observar el lanzamiento en 15 minutos antes del despegue, así como también la empresa dispuso otros canales directos para su visualización. El Starlink 26 de este domingo, pasaría a ser la decimocuarta misión que SpaceX ha ejecutado en lo que va de año. Todas han volado en un esfuerzo reutilizado, además de ser también la segunda misión que lanza en una semana, puesto que la antepenúltima se registró el martes 4 de mayo.

Cada lanzador podría volar al menos 10 veces con una renovación mínima entre lanzamientos y 100 veces en total. Así lo comunicó SpaceX cuando debutó EN 2018 con la nueva versión de su caballo de batalla, el Falcon 9, lo que lo convirtió en esta misión en el primero que se utiliza.

Por su parte, el CEO de la empresa, Elon Musk, se continuará llevando al Falcón 9 al límite, mientras que se trabaja en una ampliación para expandir su mega constelación Starlink, por lo que ese cálculo pueden ser una aproximación y no un límite.

La función que tienen los satélites de SpaceX, es proveer acceso a internet de alta velocidad a sus usuarios que se reparten en todo el mundo, lo que además sirve como un medio de financiamiento a sus ambiciones a Marte.

Se prevé que el servicio de acceso a internet beneficie, principalmente, a los usuarios que se ubican en áreas rurales o remotas, los cuales presentan conexiones inestables o incluso ninguna.

Aquí te dejamos algunos vídeos sobre el lanzamiento del cohete Falcón 9:

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship, completing this booster’s 10th launch and landing! pic.twitter.com/8KeEAfHgWF

— SpaceX (@SpaceX) May 9, 2021