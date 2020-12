Este viernes SpaceX suspendió un lanzamiento de un cohete Falcon 9 desde la Costa Espacial tras varios inconvenientes, decidiendo finalmente intentarlo de nuevo durante el fin de semana.

El lanzamiento estaba programado para las 11:20 a.m. en la Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral, pero la ventana de lanzamiento se retrasó una hora hasta las 12:20 p.m. Luego, se retrasó hasta las 12:55 p.m. debido a algunos vientos de nivel superior. Estaba programado para subir hasta que fue interrumpido alrededor de las 12:55 p.m., hora de lanzamiento.

A través de la red social Twitter, la empresa informó que su objetivo es concretar el lanzamiento antes del domingo

El cohete habría llevado el satélite SXM-7 para Sirius XM. Reemplazará al satélite XM-3 de la flota de Sirius XM, que proporciona radio por satélite a la gente de toda América del Norte.

Standing down from today’s launch attempt to perform additional ground system checkouts; teams are working toward no earlier than Sunday, December 13 for next launch attempt of SXM-7

