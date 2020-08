Van a ser tres días muy ocupados en la Costa Espacial con tres lanzamientos de cohetes programados para hacer historia, pero para hacer que esta triple cabecera ocurra, el clima y los cohetes deben alinearse.

“Podría ser un evento histórico para nosotros esta semana”, dijo el miércoles el Comandante del Ala Espacial 45, el General de Brigada Doug Schiess, y luego agregó: “Es una semana muy ocupada para el equipo y estamos deseando que llegue”.

La última vez que Florida vio tres lanzamientos en una semana fue en 2001, según Schiess.

En primer lugar, la United Launch Alliance enviará un satélite para la Oficina Nacional de Reconocimiento en su cohete Delta IV Heavy. La carga útil de seguridad nacional se conoce como NROL-44. El despegue está programado para las 2:12 a.m. del jueves desde el Complejo de Lanzamiento 37 en la Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral.

El pronóstico actual del 45º Ala Espacial muestra un 80% de probabilidad de un tiempo favorable para el lanzamiento en la ventana de cuatro horas.

Un lanzamiento de Delta IV solo sería un regalo para ver porque el poderoso cohete de tres impulsores de 235 pies de altura no se lanza muy a menudo. Antes del lanzamiento, la ULA hizo algo inusual con el cohete. Utilizó el cohete y el hangar de lanzamiento como telón de fondo para proyectar un video interactivo, conocido como mapeo 3D.

Pretty cool! A show 3 years in the making. @ulalaunch used the Delta IV Heavy Rocket (launching Thursday) to project a video using 3D digital mapping. pic.twitter.com/qpSeFtBmrW

— Emilee Speck (@EMSpeck) August 25, 2020