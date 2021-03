La salida de personajes icónicos de las comiquitas, de los años 80 y 90 sigue dando de qué hablar y en esta oportunidad le tocó el turno al ratoncito mexicano Speddy Gonzáles.

La compañía Warner Bros, propiedad del personaje plantea también sacar los episodios del ratón azteca, debido, que lo consideran como un perpetuador de clichés de los ciudadanos aztecas.

Incluso la exclusión de Speddy Gonzáles llegó al New York Times, cuando el periodista Charles M Blow se unió a este movimiento, de retirar algunos personajes que en otrora causaron sensación, por considerarlos ofensivos para la sociedad.

Pero el ratoncito mexicano que tiene como su célebre slogan “ándale, ándale, ándale”, tiene sus defensores.

Uno de ellos es Gabriel Iglesias, quien le da la voz a Speddy Gonzáles, quien dijo que no se podía sacar de la pantalla, porque no representa un peligro para la sociedad.

“Soy la voz de Speedy Gonzales en la nueva Space Jam. ¿Significa esto que también intentarán cancelar a Fluffy? No puedes atraparme cultura de la cancelación. Soy el ratón más rápido de todo México.

I am the voice of Speedy Gonzales in the new Space Jam. Does this mean they are gonna try to cancel Fluffy too? U can’t catch me cancel culture. I’m the fastest mouse in all of Mexico 💨 pic.twitter.com/Ov4wjO00kM

— G a b r i e l – I g l e s i a s (@fluffyguy) March 7, 2021