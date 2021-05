Stephanie Murphy, representante de Florida, anunció este lunes 24 de mayo que no se postulará por el escaño de Marco Rubio en el Senado de Estados Unidos.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, Murphy señaló que se enfocará en ayudar a fortalecer al Partido Demócrata de Florida antes de las elecciones de mitad de período y buscará la reelección en su puesto en el Congreso.

“Desde febrero, he estado viajando por Florida escuchando a los líderes locales sobre lo que los demócratas deben hacer para ganar en todo el estado. Después de una gran reflexión, decidí pasar los próximos años ayudando a construir la infraestructura que necesitamos para tener éxito en 2022 y más allá”, indicó en el audiovisual.

Murphy dejó abierta la opción de postularse para un cargo estatal en Florida en el futuro y prometió ayudar a los demócratas de Florida a recuperar el éxito electoral en todo el estado.

“Hemos tenido demasiadas derrotas cercanas en Florida, por lo que quería usar mi experiencia de ganar carreras difíciles para ayudar al partido a prepararse. Al mismo tiempo, he estado considerando seriamente postularme para el Senado de los Estados Unidos en 2022 o 2024. Estoy profundamente decepcionado por nuestra representación actual”, añadió en el vídeo.

