Strong Girls Inc. con sede en Miami anunció su afiliación a Girls Inc., la organización nacional que inspira a que todas las niñas sean fuertes, inteligentes y audaces. Girls Inc. trabaja con escuelas y comunidades en 350 ciudades de los EE. UU. Y Canadá, brindando a más de 134,000 niñas cada año con tutorías con mentores, espacios seguros y programación basada en estudios que han demostrado ayudarlas a tener éxito.

Esta expansión se produce en un momento en el cual más de la mitad de las niñas inscritas en las Escuelas Públicas de Miami-Dade tienen una desventaja económica, y que hasta el 72% de las mujeres jóvenes de Miami que no están inscritas en la escuela y no tienen un título de secundaria, también están desempleadas. Un entorno que favorezca a las niñas, que sea seguro y afirmativo es fundamental, ya que la cantidad de niñas en Florida que expresan sentirse inseguras ya sea en la escuela, o en camino, o a la salida de la escuela, se ha casi duplicado en los últimos 10 años.

“Demasiadas niñas en Miami se enfrentan a barreras sociales importantes que, sin las herramientas y el apoyo adecuados, amenazan su capacidad para lograr el éxito en la escuela, la vida y el trabajo”, dijo Virginia Akar, fundadora y presidenta de Strong Girls Inc. “Estamos encantados de unirnos a la red de Girls Inc., ya que nos permitirá fortalecer nuestra capacidad para profundizar nuestro impacto en la comunidad de Miami “.

Girls Inc. marca una diferencia positiva y duradera en la vida de las niñas. Datos recientes de American Institutes for Research (los Institutos Estadounidenses de Investigación) encontraron que las niñas que participaron en la programación de Girls Inc. tenían más probabilidades de participar en actividades y expresar creencias que conducen al bienestar físico y mental, el rendimiento académico y el desarrollo de habilidades de liderazgo. Las niñas tenían más probabilidades de participar y asistir a la escuela, menos probabilidades de ser suspendidas y estar preparadas para la vida después de la escuela secundaria.

“Las niñas son poderosas de forma innata. Cuando se les brindan las oportunidades y el apoyo adecuados, las niñas se convierten en agentes de cambio para ellas mismas y para los demás”, dijo Stephanie J. Hull, Ph.D., presidenta y directora ejecutiva de Girls Inc. “Estamos asociándonos localmente para desarrollar el talento y el potencial de niñas en Miami y ayudar a fortalecer esta comunidad diversa y vibrante “.

Fundada por Akar en el 2017, Strong Girls Inc. ha proporcionado programación después de la escuela a más de 180 niñas en escuelas primarias, intermedias y secundarias de Título 1 en el condado de Miami-Dade. Girls Inc. of Greater Miami continuará con estas asociaciones con escuelas para ayudar a las niñas a adquirir las habilidades, el conocimiento y las actitudes que necesitan para prosperar ahora, y como adultas.

Para obtener más información sobre nuestros programas y las escuelas adonde nos econtramos, envíenos un correo electrónico a [email protected] .

Sobre Girls Inc. of Greater Miami

Girls Inc. of Greater Miami ofrece programas y experiencias que cambian la vida y que inspiran a las niñas a ser fuertes, inteligentes y audaces. Anteriormente se conocía como Strong Girls Inc. (SGI), una organización sin fines de lucro local fundada en 2017 por la abogada y defensora de los derechos humanos, Virginia Akar, para ayudar a las niñas a mejorar sus resultados académicos, profesionales y de vida. Girls Inc. of Greater Miami ofrece programación extracurricular a 180 niñas en seis escuelas de Título 1 en Miami-Dade, y tiene la misión de llegar a las niñas en todas las 317 escuelas de Título 1. Para obtener más información sobre Girls Inc. of Greater Miami, visite GirlsIncofGreaterMiami.org . Síganos en Facebook, Twitter , Instagram y YouTube and y únase a la conversación usando los hashtags #strongsmartboldMiami.

Sobre Girls Inc.

Girls Inc. inspira a que todas las niñas sean fuertes, inteligentes y valientes a través del servicio directo y de su abogacía. Trabajamos con las escuelas y en las comunidades para proporcionar tutorías con mentores, espacios seguros y programación basada en estudios que han demostrado ayudarles a las niñas a tener éxito. Las niñas desarrollan el conocimiento, las habilidades y la confianza para liderar cambios en sus vidas y lograr cambios en el mundo. Girls Inc. también trabaja con y para las niñas para promover leyes y políticas que aumenten las oportunidades para todas las niñas. Junto con socios y seguidores, estamos construyendo una nueva generación de líderes. Únase a nosotros en girlsinc.org.