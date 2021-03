El empresario Elon Musk le propuso al alcalde de Miami, Francis Suárez, cavar un túnel de más de 3 kilómetros de largo por 30 millones de dólares, lo que representa una fracción del costo normal, reportó elespanol

Por su parte, Suárez comentó que tuvo la oportunidad de visitar los túneles de @boringcompany en Las Vegas.

Después de ver el trabajo innovador y sobresaliente que han hecho Elon Musk y su equipo, no puedo esperar a ver lo que podemos hacer por Miami.

Today I had the opportunity to visit @boringcompany tunnels in Las Vegas. After seeing the innovative & outstanding work @elonmusk & his team have done, I can’t wait to see what we can do for Miami.

This will revolutionize the modern-day, transit-oriented lifestyle of our City. pic.twitter.com/yA45hQbXa9

— Mayor Francis Suarez (@FrancisSuarez) March 19, 2021