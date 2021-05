El alcalde de Miami, Francis Suárez, instó a los cubanos en el exilio a no olvidarse de las víctimas del castrismo.

También destacó que la lucha por la libertad de Cuba pasa de una generación a otra. “Quisiera convertir a Cuba en otra Miami, una “ciudad que es la envidia de todos”.

El edil condenó “el sistema cubano castrista” por crear pobreza y tantas necesidades en la isla.

Suárez, quien nació en EEUU en el seno de una familia de exiliados, comparó el sistema cubano con Miami, “una ciudad próspera que demuestra que “el capitalismo sí funciona”, reportó DiariolasAmericas.

El alcalde de Miami instó a los cubanos en el exilio a no “olvidarse de los que sufren a diario en la isla. De los que no pueden cubrir sus necesidades básicas y no tienen la posibilidad de expresarse por la represión castrista. Es algo que nadie se puede imaginar”.

Por su parte, el comisionado de Miami Joe Carollo destacó la importancia de la independencia de los cubanos en 1902. El legislador local pidió mantener la lucha hasta lograr una Cuba en libertad.

Proclamación de la República de Cuba

El régimen castrista ha realizado ingentes esfuerzos por borrar la proclamación de la República de Cuba de la memoria histórica.

No obstante, ésta ha sido una de sus luchas perdidas debido a que, tanto dentro como fuera de la isla, los cubanos siguen conmemorando su emancipación del dominio español el 20 de mayo.

“Plan de Rescate de la Democracia”

Una vez más, el exilio cubano en el sur de la Florida recordó esa gesta patriótica de 1902 con el anuncio de un ‘Plan de Rescate de la Democracia’, que se irá dando a conocer y ejecutando durante el año hasta el aniversario 120 del nacimiento de la República de Cuba, en 2022.

El 20 de mayo de 1902, después de cuatro siglos de colonialismo, varias décadas de guerra y cuatro años de ocupación del Ejército estadounidense, nació la República de Cuba. Tomás Estrada Palma tomó posesión como primer presidente y ese mismo día se izó la bandera cubana por primera vez en La Habana.

A partir de 1963 comenzó el esfuerzo del régimen castrista por desdibujar la importancia de esa fecha tras pretender conectar los 30 años de insurrección mambisa a finales del siglo XIX con la lucha guerrillera de la Sierra Maestra, en los años 1950, con Fidel Castro a la cabeza.

El advenimiento de la República de Cuba fue conmemorado en Miami en la sede de la Brigada de Asalto 2506, en la barriada de La Pequeña Habana, en donde convive la más grande comunidad cubana en el sur de la Florida.