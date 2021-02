El alcalde de Miami, Francis Suárez, quiere hacer de la ciudad la más atractiva de los Estados Unidos para aquellos en la industria de las criptomonedas y la blockchain, reportó newsbreak

Lo cierto es que la ciudad de Miami está tratando de adoptar el bitcoin en sus operaciones, un movimiento que podría traer dividendos en términos de atraer a las empresas de tecnología, dijo el alcalde Suárez el viernes,

La comisión de la ciudad aprobó a última hora del jueves, en una votación de 4-1, un primer paso en la propuesta del alcalde para permitir el uso de bitcoin para pagar a los trabajadores de la ciudad y para que los residentes y las empresas de la ciudad realicen pagos de tasas e impuestos con las criptomonedas.

Suárez “Ciudades como Miami, estamos tratando de atraer a la ciudad tecnológica”, dijo Suárez en una entrevista telefónica. “Es parte de una jugada más grande, si se quiere, para posicionar a Miami como una de las ciudades más tecnológicas del país”.

Aunque un primer paso consiste en encontrar un proveedor externo que facilite las transacciones con bitcoin, el alcalde también quiere que la ciudad de Florida, que es la 42ª más poblada de Estados Unidos, explore la posibilidad de invertir una cantidad limitada de sus fondos en bitcoin como cobertura de activos a largo plazo.

“Creo firmemente que cuando Amazon o Apple adopten el bitcoin como estructura de pago, la presa se romperá, porque en ese momento estaremos hablando de un volumen muy alto de transacciones que podrán utilizar el bitcoin”, dijo Suárez. “Sólo quería que estuviéramos a la vanguardia y que nos adelantáramos a los acontecimientos”.

