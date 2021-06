Con el fin de ofrecer trabajos bien remunerados y educación financiera a cientos de jóvenes de escasos recursos, la ciudad de Miami regresa con su programa Summer Jobs Connect Miami.

Se trata de la octava edición de Summer Jobs Connect, una iniciativa que fue posible gracias al apoyo de Cities for Financial Empowerment Fund (CFE Fund), Citi Foundation, el Departamento de Policía de Miami y el Overtown Youth Center, reportó MiamiGov

La iniciativa tiene como objetivo proporcionar un camino hacia la autosuficiencia económica a los jóvenes de Miami.

El programa de este año comienza el próximo lunes 21 de junio y se extenderá hasta el 6 de agosto.

“Estamos orgullosos de dar a otro grupo de jóvenes de Miami la oportunidad de adquirir experiencia laboral práctica este verano y de aprender a gestionar sus propias finanzas, al tiempo que obtienen ingresos reales”, dijo el alcalde de Miami, Francis Suárez.

Agregó que “estas son valiosas habilidades para la vida y estamos agradecidos a todos nuestros socios por ayudar a hacer posible esta oportunidad para tantos de nuestros jóvenes residentes”.

Since 2014, the @Citi Foundation's #Pathways2Progress has provided over 1MM young people around the world w/ employability & entrepreneurship training. Learn how Pathways has evolved to serve the needs of BIPOC youth more directly in the U.S. https://t.co/DpODRqH6Gr pic.twitter.com/F90u4RxHQf

— Brandee McHale (@BrandeeMcHale) April 29, 2021