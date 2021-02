A solo horas del Super Bowl LV, en donde se enfrentarán los Buccaneers de Tampa Bay len un raro partido en casa contra los Chiefs de Kansas City. Se espera que el ganador levante el trofeo Lombardi.

De acuerdo con los expertos de CBS Sports quienes elaboraron una guía detallada de todos los apoyos de los jugadores de la Super Bowl LV.

¿Estás preparado para el Super Bowl LV y ganar dinero?

Chiefs at Buccaneers spread picks

Durante la mayor parte de esta temporada, este equipo de Kansas City no parecía tan dominante como el año pasado. Pero los Chiefs aumentaron su nivel contra los Bills. Cuando Patrick Mahomes está cocinando, son casi imposibles de detener.

Sabemos que a los Bucs y al coordinador defensivo Todd Bowles les encanta el blitz, pero eso es un suicidio contra Mahomes, que es el mejor de la liga contra el blitz. Las lesiones de los dos tackles titulares de los Chiefs podrían significar que se necesita menos blitz, pero sigo pensando que los Bucs serán fieles a lo que son, que es una defensa de ataque. Eso podría y debería significar muchas jugadas grandes.

“La única cosa más impresionante que Andy Reid fuera del bye es Patrick Mahomes fuera del bye. En su carrera como titular, Mahomes no sólo está 7-0 saliendo de un bye, sino que los Chiefs han promediado 35,7 puntos por partido en esas siete victorias.

En la carrera de Mahomes, los Chiefs también han promediado 33,3 puntos por partido cuando juegan contra un equipo por segunda vez durante una temporada.

Los Chiefs tienen la oportunidad de convertirse en el primer campeón repetido de la NFL en 16 años y creo que lo van a conseguir. John Breech, que lleva 16 victorias y 2 derrotas en los partidos de los Chiefs este año, explica por qué le gusta que ganen por un touchdown a Tampa Bay.

En su audaz predicción para la Super Bowl LV, Cody Benjamin de CBS Sports dice que Tom Brady y Mahomes se combinan para 800 yardas y seis pases de touchdown.

Total de apuestas de los Chiefs en los Buccaneers

El over/under ha bajado un punto completo desde los 57 puntos en los que se abrió. Ambas ofensivas tienen el potencial de anotar puntos a toda prisa, pero no estoy seguro de que eso ocurra el domingo.

Curiosamente, el total también fue de 56 puntos la primera vez que estos equipos se enfrentaron, aunque se combinaron para hacer sólo 51 puntos.

Seis de las últimas siete Super Bowls con un total de más de 50 puntos se han mantenido por debajo desde 2001, y con el mal tiempo que se prevé, me resulta difícil no inclinarme por el under.

Los mejores pronósticos

Total de yardas de pase de Patrick Mahomes: Menos de 327,5 (-115). Mahomes ha superado las 330 yardas en sólo siete de sus 17 partidos esta temporada y ha estado por debajo de ese total en cuatro consecutivos, incluyendo los dos partidos de postemporada.

No ha lanzado para más de 325 yardas en ninguno de los siete partidos de postemporada de su carrera.

Travis Kelce en cualquier momento de anotación: Sí (-162). Kelce anota un touchdown en el 70% de nuestras simulaciones, y con un precio de -162 que necesita que un jugador tenga un 62% de posibilidades de anotar un touchdown, el Sí es una jugada de valor de calidad.

Total de yardas de recepción de Chris Godwin: Menos de 71,5 (-110). Nuestras proyecciones se inclinan ligeramente por el Under en este prop con un total proyectado de 66 yardas. La ausencia de Antonio Brown en el Juego del Campeonato de la NFC permitió a Godwin superar las 100 yardas por segunda vez en toda la temporada.

Total de yardas de pase de Tom Brady: Menos de 296,5 (-115). Se espera que Brady tenga que luchar contra un ataque de pases de los Chiefs que se vio muy bien en la victoria del Juego de Campeonato de la AFC sobre los Bills. Lanzó para más de 300 yardas en cuatro partidos consecutivos antes del partido de la ronda de división contra los Saints, pero no ha alcanzado esa marca en ninguno de los dos últimos.

Con información de cbssports