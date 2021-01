Super Nintendo World ya está listo, después de varios retrasos e incertidumbres por parte de todo el mundo debido a la pandemia de coronavirus, el parque de atracciones de Nintendo ya no se verá más afectado. Bueno, aunque muchos podrán aún decir que no está listo a no ser que empiece a recibir a visitantes.

Por Redacción Miami Diario

Y es que para esto también falta poco, si el pasado 23 de noviembre anunciaban que el parque estaba prácticamente terminado, solo una semana después de ese anuncio podían confirmar la fecha de apertura de Super Nintendo World. Y en un mes veremos sus puertas abrirse a todo el mundo, aunque será más fácil si vives en Japón, claro.

El parque tiene muchas zonas por visitar, tiendas que descubrir y atracciones que ver y montar en ellas, puesto que es una recreación del Reino Champiñón de Mario. A pesar de que ya se han podido ver varias de ellas a través de distintos anuncios en el tiempo, desde Nintendo siguen publicitando el parque con anuncios de otras atracciones.

Esta vez le ha tocado el turno a Mario Kart, el cual ha protagonizado junto a otras cuatro personas un nuevo anuncio sobre la TV en distintas pistas de carreras del juego en la atracción de Super Mario World. Os dejamos con el anuncio, que ha sido publicado a través de Twitter por una cuenta que lo grabó en la TV.

Como pueden ver, el anuncio derrocha calidad y todo en la atracción será muy disfrutable y divertido, especialmente para los más entusiastas del juego de carreras de Nintendo.

