“Forest of Us” se inicia con un corto, en el que Devlin retrata ramificaciones —bronquios en los pulmones, ramas de árboles, riachuelos que forman arroyos.

La voz en off empieza al decir, “Siempre que llego a una bifurcación en el camino, elijo ambas vías”, y termina, “¿pueden encontrarlo? ¡vayan y encuéntrenlo!”.

Entonces, la pantalla desaparece y el visitante camina a través de un portal hacia un laberinto.

Uno finalmente llega a una pileta poco profunda, de menos de 2 metros de ancho y más de 10 de largo, donde, parado en la orilla, uno puede levantar los brazos y ver su reflejo como una filigrana dendrítica y escuchar el sonido de una inhalación.

En Superblue, la barrera entre espectador y obra de arte se ha evaporado.

“Lo que crea un límite es que la gente reconozca que hay uno”, dijo Toshiyuki Inoko, un cofundador de teamLab, hablando por medio de un intérprete en Miami.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Superblue (@superblue.art)

“En una pantalla de computadora, una vez que la gente reconoce la pantalla se convierte en un límite. Nosotros intentamos eliminar o suavizar el límite”.

La más grande de las cuatro muestras de teamLab en Superblue Miami está dedicada a dos obras separadas que han sido entrelazadas.

“Universe of Water Particles, Transcending Boundaries”, es una cascada digital que desciende por dos paredes y cae sobre el brillante piso; al entrar en contacto con los pies del visitante la corriente se separa.

Simultáneamente, “Flowers and People, Cannot be Controlled but Live Together” estalla en flores enormes que crecen y mueren.

Las flores brotan en el piso sólo en los espacios donde el visitante ha despejado la imagen acuosa.

Debido al coronavirus, Superblue Miami operará inicialmente al 50 por ciento de su capacidad.

Pero como señala Shantelle Rodriguez, directora de centros de arte experienciales de Superblue, “Estos artistas tienen una idea muy específica del número de personas que deberían estar en una sala para tener la experiencia”.