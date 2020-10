Los miembros de la junta de las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade se reunieron para discutir la situación del covid-19 en los campus escolares.

“Nuestra prioridad número uno es la protección de nuestros estudiantes, nuestros empleados, su salud y bienestar”, señaló el superintendente de M-DCPS, Alberto Carvalho, después de que el gobernador dijera que el cierre de las escuelas en todo el estado no debería ocurrir.

Agregó que cuando se trata del coronavirus en las aulas, las decisiones, en su mayor parte, se han tomado a nivel local, y considera que debe seguir siendo así. “Nuestro protocolo se guía por el número de personas afectadas, el momento de la notificación, la consulta con el departamento de salud local”, recordó.

Desde el 5 de octubre, cuando se reanudó el aprendizaje en las escuelas, un total de 105 personas, que consta de 58 empleados y 47 estudiantes, han dado positivo en la prueba de COVID-19, según el tablero del distrito.

