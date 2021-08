Alberto Carvalho, superintendente de las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade, aseguró este viernes que la seguridad será una prioridad para los estudiantes y el personal durante el próximo año escolar.

Carvalho habló sobre la seguridad escolar para el año escolar 2021-2022 durante su discurso de apertura de escuelas en Miami Senior High School, reseñó NBC Miami.

Reconoció que puede ser abrumador regresar a clases en medio del repunte de casos de covid-19.

“Reconozco que estos son tiempos de incertidumbre. Parece que justo cuando pensamos que todo esto terminará pronto, que la ciencia finalmente habrá prevalecido y finalmente nos habrá ayudado a superar esto, aparentemente estamos de regreso donde comenzamos”, agregó.

“No tengo ninguna duda de que superaremos esto. Sé que lo lograremos. Nos aseguraremos de que nuestras escuelas permanezcan seguras, seguras y abiertas, que nuestros estudiantes, empleados y familias estén a salvo en base al liderazgo notable y resistente que he visto en todos administradores escolares y maestros”, dijo.

As we kick off the new school year, I know you will continue to make the impossible, possible. I know you will continue to go above and beyond for your students and school communities. And I have no doubt that we will make this a school year full of hope and joy and possibility. pic.twitter.com/hEqfyrPMEF

— Alberto M. Carvalho (@MiamiSup) August 13, 2021