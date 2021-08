A pocos días de iniciar un nuevo periodo escolar, el superintendente escolar de Miami-Dade, Alberto Carvalho, aprobó este lunes el uso de las mascarillas en las escuelas.

El dirigente anunció esta medida, luego de recibir el informe que envió el grupo de trabajo de Covid, del condado en la que indica que la mejor manera de prevenir la propagación del virus es a través del uso del tapaboca.

Los funcionarios del distrito de Miami-Dade discutieron con su equipo de trabajo de COVID lo que han estado haciendo hasta este momento para mantener seguros a los estudiantes.

“Espero una vez más la confirmación y afirmación de la junta de las recomendaciones que ha sido preferida por el grupo de trabajo”, dijo el superintendente Carvalho.

Alberto Carvalho, indicó que el uso de las mascarillas y los procedimientos de bioseguridad se deben realizar tanto en las escuelas, como en los alrededores.

“Eso incluye los protocolos asociados con el uso de tapabocas en los autobuses, el distanciamiento social apropiado, mayor desinfección, así como el enmascaramiento obligatorio con adaptaciones según lo prescrito médicamente para los estudiantes”, dijo Carvalho.

Los médicos que integran el grupo de trabajo de Covid, en Miami-Dade, indicaron que debido al repunte del virus en el condado, les preocupa que no se sigan las medidas durante el comienzo de clases en las escuelas.

“Veo en mi práctica privada un aumento sin igual”, dijo el Dr. Beny Rub, especialista en pediatría general.

School's starting in Florida: The Miami-Dade County School Board is expected to approve a masking measure. “My mind is pretty made up on the way to move forward,” Sup Alberto Carvalho said. Students in neighboring Broward County will also be wearing masks. https://t.co/dCiU856DIx

— Craig S. Fleisher (@drcraigfleisher) August 17, 2021