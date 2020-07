Este martes El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó que se aproxima el ciclón tropical Isaías y el sur de Florida está en el cono.

A partir de este martes en la tarde, el área de baja presión era de aproximadamente 435 millas al este sureste de las Islas de Sotavento, moviéndose al oeste noroeste a 23 mph.

Los vientos máximos sostenidos son cerca de 40 mph. La probabilidad de formación en las próximas 48 horas es del 90%, según el NHC.

“Este sistema aún no tiene un centro de circulación bien definido (…) Se espera que las condiciones ambientales sean algo más propicias para convertirse en una tormenta tropical más tarde el martes”, dijo el meteorólogo de News 6 Troy Bridges.

“Independientemente del desarrollo, es probable que haya fuertes lluvias y vientos racheados en las islas de Sotavento el miércoles y se extenderán hacia el oeste a las Islas Vírgenes y Puerto Rico el miércoles por la noche y el jueves”, dijo Bridges.

Here is the 5 p.m. advisory and forecast track from the National Hurricane Center. Head to https://t.co/HAhbimlZkk for more. pic.twitter.com/XHAA9qNC6W

— Tom Sorrells (@tomsorrells) July 28, 2020