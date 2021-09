El 11 de septiembre es un día que nunca se olvidará. Se rendirá homenaje con varios actos a los héroes de los ataques del 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York.

Una semana antes del vigésimo aniversario de los ataques al World Trade Center, más de 100 oficiales y bomberos se reunieron en las escaleras del cuartel general de la policía de Miami para develar un vehículo del recuerdo.

We are getting ready to unveil our wrapped Miami Police vehicle in commemoration and honor of 9-11. Follow us on FB Live https://t.co/1ARFu9Wl0K pic.twitter.com/BmTvp9vQik

— Miami PD (@MiamiPD) September 1, 2021