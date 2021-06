Nuevos datos recién publicados de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades muestran que Florida ahora lidera la nación en el número de nuevos casos de VIH. El CDC dice que el número para 2019 fue de casi 4400.

El mismo informe muestra que Sunshine State tiene 23,7 casos en general por cada 100.000 habitantes. Eso se compara con 13,2 para todos los EE. UU.

El Dr. Mohammed Reza, director médico de la clínica de CAN Community Health en Jacksonville, dijo que si bien las cifras de VIH siempre son una preocupación, la realidad es que han estado disminuyendo durante varios años en Florida. Pero se necesita hacer más trabajo, informó News 4.

“Hay un gran estigma asociado”, dijo Reza. “El hecho de que este es un virus que puede infectar a cualquiera, hombre, mujer, esa es la realidad”.

Reza dijo que las tasas de VIH del condado de Duval también son preocupantes. “En el condado de Duval, somos la cuarta tasa más alta”, expresó Reza. “Estamos viendo que alrededor de 29,2 por cada 100.000 personas a las que se les hizo la prueba y que dan positivo al VIH”.

También es preocupante, advirtió, que existe una disparidad alarmante en el número de casos que involucran a minorías. “Las personas que son blancas, son aproximadamente 9,6 de cada 100.000”, señaló Reza. “Mientras que, si eres afroamericano, es la friolera de 58,3 por 100.000. Hemos visto esto en todo el país y en Florida”.

Reza dijo que es por eso que las pruebas, la educación y la prevención son tan importantes. Explicando que existe tal disparidad debido a la falta de acceso a la atención e información sobre los medicamentos disponibles. Señala lo que se conoce como profilaxis previa a la exposición (PrEP).

PrEP es una medida preventiva para detener la propagación del VIH. Reza dijo que Descovy y Truvada son dos medicamentos actualmente en el mercado que son altamente efectivos para prevenir la propagación. Son una pastilla que se toma una vez al día.

Reza puntualizó que es el mismo concepto que el método anticonceptivo diario de las mujeres. “Esto es algo que debería estar disponible para todas las personas de una población que sea sexualmente activa o que tenga antecedentes de abuso de drogas intravenosas, que simplemente corren un mayor riesgo”, dijo Reza. “Hay mucha gente que ni siquiera sabe sobre esto”.

Al final, las pruebas periódicas marcarán la diferencia. “Si no se hace la prueba, si no averigua su estado, simplemente no lo sabe”, dijo Reza. “Este virus puede durar en el cuerpo de la persona de meses a años”.

Las pruebas de VIH gratuitas están disponibles en CAN Community Health y en clínicas en todo Jacksonville. Para obtener más información, visite su sitio web.