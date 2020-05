Surgen rumores y teorías de que Taylor Swift ha dejado un mensaje oculto en su último post en Instagram

Taylor Swift es conocida por dar pistas de sus nuevos movimientos musicales a través de ‘easter eggs’, pequeños detalles escondidos por sus redes sociales o vídeos musicales que adelantan lo que está por venir. Sus fans conocen bien esta faceta de la artista y ya buscan indicios en todas partes, aunque no los haya.

La última publicación de Taylor Swift es altamente sospechosa para las ‘swifties’. La cantante de ‘Lover’ ha subido un selfie en el que sale con el pelo rizado con ropa de casa y ha escrito junto a la foto: “Not a lot going on at the moment” (“No está pasando mucho por el momento”).

A post shared by Taylor Swift (@taylorswift) on Apr 27, 2020 at 2:05pm PDT

Swift quería mandar un mensaje de aburrimiento y relajación, pero ha conseguido todo lo contrario. Las teorías se han desatado y muchos aseguran que la interprete está a punto de estrenar una nueva canción pronto, en concreto el 8 de mayo.

Para empezar, el texto con la foto no es tan inocente como parece. Hace referencia a una camiseta que Taylor Swift llevaba en el videoclip de su tema ‘22’ de su disco ‘Red’. Por lo que mucha gente ha relacionado la foto con la pelea que tiene con Scooter Braun y su intención de volver grabar todos sus discos anteriores.

📸 | Taylor’s latest Instagram post contains the same caption as the quote written on her shirt worn for the “22” music video!

“Not a lot going on at the moment” pic.twitter.com/Z9R1JSL9cf

— Taylor Swift Updates (@swiftsupdates) April 27, 2020