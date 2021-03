El multipremiado tatuador venezolano, con más de 10 premios internacionales en su haber, Willy Mey Peña López, conocido en las redes sociales como @WillArte25, decidió llevar su vasta experiencia desarrollando retratos realistas al siguiente nivel, para compartir las historias detrás de la tinta que han marcado su trayectoria.

La habilidad innata de Peña es sobresaliente, la cual ha posicionado su talento y técnica como uno de los artistas de tatuajes de retratos realistas más reconocidos del medio.

En este sentido, su trabajo ha sido destacado con más de 10 premios internacionales, entre ellos el obtenido en la “Miami Tattoo Art Convention”, “Atlanta Tattoo Art Convention”, donde obtuvo el primer lugar en “Tatuaje del día” entre otros 4 premios adicionales, “LA Tattoo Convention” en Los Ángeles, California, “LA Golden State Tattoo Convention”, “St Petes Tattoo Convention” en Tampa Florida, “Convención de Puerto Rico”, entre otros.

Peña hizo su prioridad triunfar en el mundo de los tatuajes usando su pasión y atención al detalle. La habilidad para darle vida a su visión, lo ha hecho posicionarse como uno de los maestros más aclamados del retrato realista.

El valor agregado de Peña ha sido el poder de impactar la vida de sus clientes, al dejar una marca permanente que enaltece los recuerdos de quienes confiaron en ser tatuados por el para siempre.

Su técnica y la perfección de su trazo juegan un papel esencial en la elaboración de tatuajes de retratos, donde un movimiento fuera de lugar, puede alterar por completo el retrato de la persona que se tatúa. Su contribución también está en la capacidad de captar lo que la gente busca cuando acuden a él, sumado a la perfección de su pulso al tatuar, que difiere de un tatuador a otro.

“Desde el primer día en que decidí entrar en el mundo del tatuaje, me atrapó la magia del realismo de los retratos y disfruté especialmente desarrollando mi enfoque alrededor de dibujar rostros. Aunque no es lo único que hago, el 80% de mis clientes acuden a mí en busca de retratos realistas de sus familiares, sus artistas favoritos y sus seres queridos. Tatuar rostros no es una tarea fácil”, dijo Willy.

“Al contrario, es un proceso muy frágil, considerando que si el más mínimo detalle no se hace correctamente, puede alterar por completo el aspecto del rostro y lamentablemente el resultado cambiará. Por lo tanto, es una gran responsabilidad saber que la gente confía en mi trabajo y habilidad, lo cual para mí es un gran honor ”, exclamó Peña.

Podcast como en YouTube

El artista y pintor en ascenso, estuvo expuesto a lo largo de su carrera a cientos de historias increíbles que lo llevaron a lanzar su plataforma llamada “MejorHablamos” tanto en Podcast como en YouTube, para compartir las historias más relevantes de su viaje, capturadas detrás de la tinta.

“Así nació la idea de crear ‘MejorHablamos’, porque cada persona tiene una historia que contar, y yo simplemente soy el intermediario que traduce y captura no solo sus sentimientos, sino que también les permite llevar las historias de las personas. que han marcado su vida a través de la tinta”.

Artistas, cantantes, actores y atletas de renombre mundial están en su lista de lienzos prueba de su gran talento. Entre las celebridades que ha tatuado se encuentran el cantante venezolano de reguetón y pop latino Nacho, el cantautor español Melendi, las estrellas del béisbol Asdrubal Cabrera y Marwin González, la estrella del fútbol Juan Fernando Quintero, el escritor Andrés López de la serie “El Cartel de los Sapos”, la ex Miss Venezuela Migbelis Castellanos, y el Chef de Univisión Jesús Díaz, entre muchos otros que han confiado en su alto nivel de profesionalismo y destreza.